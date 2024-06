Az igazi csoda EZ – büszkén öleli magához kicsi fiát G.w.M

G.w.M a tankönyvi példa arra, hogy ne ítélkezzünk első ránézésre. Első pillantásra ugyanis egy macsó gengszter rappert látunk, akinek minden bizonnyal nagy sikerei lehetnek a nőknél. Azt gondolhatnánk, hogy a lelke is olyan kemény és vagány, mint a külleme, pedig valójában ez nem így van. G.w.M külseje egy érzelmes belsőt rejt, aki mindent megtenne annak érdekében, hogy a családjával jót tegyen. Egyszerűen imádja a gyermekeit, és a csillagokat is lehozná nekik. Kulcsár Edina most várja első közös kisfiukat, Nagy Melanie-tól azonban már született egy. Egyik friss Insta-sztorijában most őt öleli, és nagyon büszkének tűnik:

Nagyon szereti fiát a rapper / Fotó: Instagram