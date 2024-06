G.w.M óriási bejelentést tett, a születendő gyermekéről van szó

G.w.M már többször nyilatkozta, hogy ami számára fontos és mérvadó, azt gondolkodás nélkül magára tetováltatja. A kalandos életű sztárral pedig nagyon sok minden történt az elmúlt évtizedekben, így nem meglepő, hogy mára szinte az egész testét szimbólumok, portrék, egyedi tetoválások díszítik. Ez a sor pedig hamarosan bővülni, mégpedig nem is akármivel. G.w.M el is árulta, hogy mi lesz a következő...

Tetkó bakik G.w.M testén

G.w.M testén persze nem csak művészi alkotások vannak, a mellkasán van egy rossz helyesírással felírt "soha ne mondd, hogy soha" felirat, a nyakán viseli a volt párja, Melanie nevét, és csináltatott magára egy Kulcsár Edina arcképet is, ami nem mindenkinek tetszik, de ez persze egy cseppet sem zavarja a vagány zenészt. Varga Márk a gyermekei nevét és születési dátumait is magára varratta, így már meg sem lepődik senki azon, hogy a nemsokára megszületendő negyedik csemetéjének az adatai is egy életen át a bőrébe lesznek vésve. Erről maga a zenész vallott nemrégiben.

G.w.M egy Instagramon elérhető, kérdezz-felelek posztban mesélt erről a követőinek. Az egyik rajongó azt kérdezte, hogy mikor lesz új tetkója a zenésznek, amire Márk azt válaszolta:

A fiam, ha megszületik, biztos! Egyébként nem tudni, hogy mikor jön egy katt...

– tette hozzá a rapper utalva arra, hogy bármelyik pillanatban úgy dönthet, hogy magára varrat valamit, és azt meg is csináltatja azonnal. Így volt ez az elmúlt években is.