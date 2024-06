Nagyon aggódnak a rajongók a harmadik trimeszterben járó Kulcsár Edina egészsége miatt

Egészen bizonyos, hogy az év legjobban várt babája Kulcsár Edina és G.w.M szerelemgyermeke. Tavaly mindenki Amara-lázban égett, ugyanis nem sokkal azután, hogy a modell és a rapper elhagyták a párjaikat és bejelentették hivatalosan is, hogy együtt vannak, már az első babáról adtak hírt. Sokan meglepődtek a tempón, de az álompár mindenkit megnyugtatott, és elmondták, hogy ez egy mindent elsöprő szerelem, és az idők végezetéig együtt fognak maradni. Nos, a második baba hamarosan érkezik, hiszen Edina már a harmadik trimeszterben jár, a rajongók azonban nagyon aggódnak érte.

Kulcsár Edina rengeteget dolgozik / Fotó: Szabolcs László

Kulcsár Ediának ez a negyedik terhessége, többször hangsúlyozta azonban, hogy ez a legboldogabb várandósága. Ez szerinte annak tuható be, hogy most végre olyan férfi mellett van, aki mindenben támogatja, és aki teljes mértékben boldoggá teszi. Talán éppen ez az oka annak, hogy Edina sokkal többet vállal magára, mint azt a rajongók szerint kellene. Az üzletasszony ugyanis folyamatosan dolgozik: jó háziasszonyként természetesen vezeti a háztartást, főz, mos, takart, vasal, neveli a gyermekeket. Mindemellett pedig zsűrizni jár, fellépésekre, rendezvényekre, eseményekre megy. Nem állt meg tehát az élet, most pedig olyat posztolt 24 óráig elérhető történetében, ami sokakat megdöbbentett.

Ma meglepődtek páran, amikor bementem az üzletbe és azt mondtam, hogy ma én leszek a sminkes!

- írja a sztorijában Edina.

Ez tehát azt jelenti, hogy nem elég, hogy így is rengeteget dolgozik, még a saját hajfonó és sminkes szalonjában is beáll kétkezi munkára. A követők attól félnek, hogy Edina egészsége nem fogja bírni, éppen ezért szerintük pihennie kellene.