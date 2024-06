"Már most egy modell" - a kis Amara édesanyja nyomdokaiba lép

Az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina már három gyönyörű gyerek büszke édesanyja, jelenleg pedig negyedik gyermekével, egy kisfiúval várandós. Férjével, Varga Márk G. w. M-mel tavaly köszöntötték első közös gyermeküket, Amarát, aki már elmúlt egyéves, és a rajongók szerint egyre jobban hasonlít az édesanyjára.

Kulcsár Edina és G. w. M / Fotó: Szabolcs László

Edina nemrég az Instagram-oldalán osztott meg egy fényképet a csodaszép Amaráról, aki teljesen levette a lábáról a sztáranyuka követőtáborát.

Az a nézés, nagyon gyönyörű, Edina, a kis Amara már most egy modell

- áradoztak az egyik hozzászólásban.

Egyre jobban hasonlít rád, gyönyörű!

- tette hozzá egy másik rajongó.

Azzal több kommentben is egyetértettek, hogy a kislány most már sokkal jobban hasonlít Edinára, és szerintük orrát is az anyai rokonságtól örökölte.

A fényképet a gyönyörű Amaráról IDE kattintva lehet megtekinteni!