Kulcsár Edina: „Mindenki azt hiszi, hogy a saját helyzete a legnehezebb!”

Mindenki azt hiszi, hogy a saját helyzete a legnehezebb. Alapvetően szerintem (valahol) ebben mindenkinek igaza is van, hiszen azt mondják, hogy Isten csak annyi terhet ad, amennyit el is bírunk, így mindenkinek a saját terhe a legnehezebb. Meg egyébként is, honnan tudnánk, hogy milyen terhei vannak a másiknak? Hiszen az esetek többségében mindenki csak a jót meri mutatni és a jóról beszél. Ha pedig éppen valaki megosztja másokkal a lelki problémáit, vívódásait, akkor meg «ugye» panaszkodik az adott illető. Pedig csak vannak olyanok, akik meg merik mutatni a másik oldalt is. A nehezebbiket! Ami szintén az élet velejárója