Egy pohár bor is leterítette: halálos rákkal küzd a teniszedző!

Simon Bowler, 50 éves teniszoktató, aki korábban egy egész üveg bort is gond nélkül megivott, most már egy pohár után is részegnek érzi magát, ez volt az egyetlen figyelmeztető jel egy súlyos, agresszív bőrrákkal kapcsolatban. 2023 októberében Bowler észrevette, hogy jelentősen csökkent az alkoholtűrő képessége. „Általában megiszok egy üveg bort, és semmit nem érzek,” mondta. Egy héttel később, amikor már egy pohár után is ittasnak érezte magát, hirtelen egy csomó jelent meg a nyakán, melyhez furcsa fejzsibbadás és homályos látás társult.

A diagnózis melanóma volt, a legveszélyesebb bőrrákfajta. (Illusztráció) Fotó: Makovics Kornél

Az orvosok először „ártalmatlan cisztának” hitték a csomót, de Bowler nem nyugodott meg, és további vizsgálatokat kért. Egy ultrahang során jött a rossz hír, amit éppen vezetés közben közöltek vele. „Megkérdezte, ülök-e. Mondtam, hogy vezetek, erre azt kérte, álljak félre. Akkor tudtam, hogy komoly a baj. Azt mondták, rákkal gyanúsítanak.”

A diagnózis melanóma volt, a legveszélyesebb bőrrákfajta. Bár az Egyesült Államokban a bőrrák a leggyakoribb daganattípus, a melanóma csak az esetek körülbelül 1%-át teszi ki, ám a bőrrák miatti halálozások többségéért felelős.

2024 februárjában Bowler sikeres műtéten esett át, amely során eltávolították a daganatot, majd egy éves immunterápiás kezelést kezdett. Kilenc hónappal később azonban ismét rosszullétei voltak: a homályos látás megint jelentkezett, és éjszaka nem tudott elaludni. Kiderült, hogy a rák áttétet adott az agyába.

Bowler adománygyűjtő-oldalán azt írta, hogy "két apró melanóma-sejtet találtak az agyamban. Az orvosok megnyugtattak, hogy ez nem ritka a nyaki műtét után.” A kezelése célzott sugárkezelés volt az áttétek „kiiktatására.” Ám 2025 márciusában súlyos gyomor-bélrendszeri mellékhatások miatt tíz napra kórházba került, ahol a szteroidkezelés idegrendszeri károsodást okozott a végtagjaiban. „Éreztem, mintha elütött volna egy teherautó. Zsibbadok, és a jobb kezem alig tud fogni, nemhogy teniszezni vagy gépelni. De még mindig próbálkozom,” mondta Bowler, aki felesége, Tracey támogatását nagyon értékeli. „A kórházi tartózkodás majdnem megtört. Otthon napokig sírtam. Mindent elvett, ami önmagamnak éreztem.”