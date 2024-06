33 éve ezen a napon hagyta el az országot az utolsó orosz katona

Ezért nemzeti emléknap a mai

Az Országgyűlés 2001. május 8-án az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a magyar szabadság napjáról egy törvényt fogadott el, ami a szovjet csapatok Magyarországról való kivonulásának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá, június utolsó szombatját pedig a magyar szabadság napjává nyilvánította. Ez idén június 29-ére esik. És, hogy miért két napos az emléknap? Azért, mert bár az utolsó szovjet katona, Viktor Silov altábornagy már június 19-én délután elhagyta az ország területét, a két állam közötti egyezmény értelmében Magyarország szuverenitása csak 1991. június 30-án állt helyre - olvasható a Wikipédián.

Szovjet csapatok kivonulása, Kiskunhalas. Fotó: Habik Csaba / Mediaworks archív

Ma este a németek ellen játszunk

Június 19-én este 18 órakor lesz a magyar válogatott következő Eb-meccse, méghozzá a házigazda Németországgal. A mérkőzést élőben közvetítik és több helyszínen is ingyenesen lehet óriáskivetítőn követni. Íme néhány példa.

Magyar fotós tudósított először a normandiai partraszállásról

80 évvel ezelőtt, június 19-én jelentek meg a Life magazinban Robert Capa (Friedmann Endre)magyar fotós képei a normandiai partraszállásról. Capa volt az egyetlen fotós, aki 1944. június 6-án hajnalban, a partraszállók első hullámával Normandia földjére lépett. Délután 2 óráig 6 tekercs filmet fotózott el, majd az első kórházhajóval visszatért Portsmouth-ba, a filmtekercseket bevitte a Life magazin londoni irodájába, és fáradtan lefeküdt aludni. A laborban az asszisztens, az akkor 15 éves Larry Burrows (aki később maga is hadifotós lett) annyira kíváncsi volt a képekre, hogy az előhívás után a szokásosnál magasabbra állította a szárítóban a hőmérsékletet, hogy gyorsabban száradjanak a képek. A hő azonban leolvasztotta az emulziót, sok felbecsülhetetlen értékű, megismételhetetlen fotó megsemmisült, a megmaradtak is elmosódottak lettek. Mindazonáltal a Life magazin június 19-én közölt 10 képet "slightly out of focus" (enyhén életlen) magyarázkodó képaláírással. Az eset annyira felbosszantotta Capa-t, hogy később ezt, a "Kissé elmosódva" címet adta önéletírásának is.