Pesten és Budán is várja a szurkolókat 1-1 Zsiráf

Az Eiffel téren is egy óriási LED-falon fognak futni a mérkőzések. Csütörtöktől szombatig pedig akár bulizni is ott maradhatunk, miután kiszurkoltuk magunkat. Emellett a Millenáris Széllkapu parkban is vár minket a hatalmas terasz, ahol a focimeccseket nagy méretű kivetítőkön követhetjük nyomon.

A Hello Buda is készül a meccsekre

Június 14-től folyamatosan nézhetjük a labdarúgó-Eb meccseit, amelyeket óriáskivetítőkön és tévéken követhetünk nyomon. Kiülhetünk a fedett és nyitott teraszok egyikére, de a tetőteraszon, a bárban és az egyes gasztroegységek előtt is nézhetjük a meccseket. Ráadásul a mérkőzések kapcsán változatos programok várnak majd ránk, a nagyobb meccsek előtt például DJ-k alapozzák meg a fergeteges hangulatot.

A VAJ isteni pékárukkal,

a Buja Disznók hatalmas rántott húsokkal,

a Salve Pop-up nápolyi pizzákkal,

a Tom Yum thai ízekkel,

a Cafat Pulled Pork & BBQ street food fogásokkal,

a Hello Bar pedig remek italkínálattal várja a szurkolókat-írja a welovebudapest.hu.

A Feneketlen-tónál is lesz egy LED-fal

Nemrég egy szép nagy 5x3 méteres LED-falat telepítettek az Új Budai Parkszínpadon, a Feneketlen-tó szomszédságában, ahol biztosított a jó hangulat a 900 férőhelyes teraszon.