Aurelio a foci Eb-ről: "Lehet, most ezért nagyon sokan meg fognak utálni"

Aurelio köztudottan nagy futballrajongó, sőt jelenleg is sportfogadásokból keresi kenyere egy részét, így hát a következő időszak maga az álom lesz az egykori villalakó számára a foci Eb miatt. Nem mindenki tudja, de a nemrég szabadult celeb igazából három nemzetnek is tud egyaránt szurkolni, azaz a magyaroknak, az olaszoknak és a svájciaknak is. Hiszen mindhrom országhoz tartozik származásilag.

Aurelio elmondta, kinek szurkol az Európa-bajnokságon (Fotó: Máté Krisztián)

„Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy három nemzetnek is tudok szurkolni. Ugyan a vb-re nem szoktunk kijutni mi, magyarok, de az Eb-n több éve részt veszünk, aminek nagyon örülök. Bevallom, ez ilyenkor nekem kicsit nyáron karácsony kategória, és a magyar-svájci meccsen semmilyen eredményt nem várok, csakis a döntetlent” – kezdte Aurelio, aki természetesen mind a három nemzet csapatának egyaránt drukkol, azonban nincsenek fényes meglátásai a magyar válogatott csapattal szemben.

„Hát lehet, most ezért nagyon sokan meg fognak utálni, de szerintem egy annyira erős csoportban vagyunk, hogy nem hinném, hogy tovább fogunk jutni sajnos. Azért az ellenfél nemzetek játékosai közt több ligabajnok is van, tehát nehéz lesz. Én reálisan a németeket, vagy a svájciakat látom a továbbjutásra, de ha továbbjutunk, akkor ígérem, a környékemen mindenkit meghívok egy üdítőre” – jegyezte meg a reality sztár, aki bevallotta, teljesen megváltozott az ideális meccsnézés számára.

Aurelio idilli meccsnézése

Aurelio teljesen átértékelte az életet a rácsok mögött, így el sem tudná képzelni, hogy kislánya és barátnője nélkül nézzen meccset, sőt már a baráti társaságokra sem kíváncsi:

„Az ideális meccsnézést úgy tudom elképzelni, hogy mind a hárman, azaz a kislányom, a barátnőm és én mindig az adott országnak a mezében vagyunk, akiknek szurkolunk. Én már csak így tudom elképzelni, mert ezt a történtekből tanulva előrébb helyezem, mint a barátokat” – osztotta meg velünk az egykori villalakó, aki különösen örül, hogy kislánya nem megijed, hanem jót nevet, amikor Aurelio hangosan szurkol a tévé előtt.