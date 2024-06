„A magyarok fellendítik a város ismertségét" - máris imádják Marco Rossi csapatát a weileri edzőtáborban

Óriási várakozás előzte meg Weiler im Allgäuban a magyar válogatott hétfői érkezését. A 4000 lakosú német kisváros nem először fogad illusztris vendégeket, korábban a Hotel Tannenhof Sport&Spa szállodában Alexander Zverev olimpiai bajnok teniszező is megszállt, ezúttal pedig Marco Rossi csapatát látják vendégül.

A magyar válogatott az FV Rot-Weiss Weiler pályáján készül az Eb-re

Szerdán, 18 órakor különleges eseményre készülnek, közel 600 érdeklődőt várnak a magyar csapat nyilvános, 75 perces edzésére. Szoboszlai Dominikék sétatávra, nagyjából 500 méterre laknak a helyi FV Rot-Weiss Weiler pályájától, ahol Marco Rossi rendszeresen edzést vezényel a csapatnak. Aligha busszal, minden bizonnyal gyalog teszik meg a magyar játékosok ezt a rövid távot.

Sebastian Koch, Weiler-Simmerberg önkormányzatának turisztikai menedzsere elárulta, óriási az érdeklődés a magyar válogatott szerdai, nyilvános edzése iránt, máris imádják Marco Rossi csapatát, a jegyek többségét iskolák, helyi klubok és önkéntesek között osztották szét.

"A térség és az egész Weiler-Simmerberg abban bízik, hogy a magyarok látogatása fellendíti a város ismertségét. Biztosan profitálni fogunk az Európa-bajnokság és a magyar csapat által generált figyelemből. Az is előnyünkre válik, hogy a magyar válogatott egyik csoportellenfele, Németország lesz az Eb-n, és a német média is eljön Weilerbe a mérkőzés előtt. Reméljük, hogy egy-két magyarországi vendéget is üdvözölhetünk Weiler-Simmerbergben" - mondta Koch.

A magyar válogatott szombaton 15 órakor Svájc ellen, Kölnben kezdi az Európa-bajnokságot.