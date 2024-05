Szentkirályi Alexandra: újabb kamu Karácsony Gergelytől, aki nem indította el a társasházak fűtéskorszerűsítését sem!

„Egy újabb be nem tartott ígéret Karácsonytól: «Beindítjuk a társasházak fűtéskorszerűsítését, hogy kevesebb füst keletkezzen a fűtés során.» Ezt sem sikerült megcsinálnia, de a kormánynak igen. Mondjam még?” – tette közzé a költői kérdéssel kísért emlékeztetőt Szentkirályi Alexandra a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor és a kormány támogatja Szentkirályi Alexandrát (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda)

Karácsony Gergely megint csak a szavakig jutott el a saját ígéretével kapcsolatban, hiszen 2019-ben szentül esküdözött, hogy „a klímavédelem miatt beindítja a társasházak fűtéskorszerűsítését”. Ígéretét azonban szokás szerint nem követték tettek, gyakorlatilag 4,5 évig egy fűszálat sem rakott arrébb az ügyben. Tarlós István korábbi főpolgármestertől pedig örökölt egy rendezett kasszát és 200 milliárdos tartalékot... Ezért is megmosolyogtató, hogy a mostani kampányidőszakban újrázik a témával, hiszen néhány napja megígérte ugyanazt, amit öt éve is. Most a szavakon túlment egy hajszállal a „csődfőpolgármester”, eljutott a vízió felfestéséig, hátha ez a kampányfogás is elég lesz a szavazóknak...

„Indul a Budapesti Klímaügynökség: legfontosabb feladata a budapesti panelek és társasházak energetikai korszerűsítésének támogatása lesz” – lengette be Karácsony, hátha hisz még neki valaki...

Karácsony Gergely taktikája a kampányban: mindent megígér még egyszer, amit már 2019-ben is... (Fotó: Ripost)

Szentkirályi Alexandra elindította a Kamumétert

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje március végén jelentette be, hogy elindítja a Kamuméter számlálót. Szerinte erre azért van szükség, mert a választási kampányban rendszerint elindulnak a felelőtlen ígérgetések, ebben pedig úgy véli, hogy Karácsony Gergely a legjobb.

Szentkirályi 50 nappal a június 9-ei választás előtt írt arról, hogy mostantól minden nap kitesz a közösségi oldalaira egy olyan Karácsony-ígéretet, ami nem valósult meg az elmúlt 5 évben.

2030-ra az itthon előállított energia 90 százalékban szén-dioxid-mentes lesz

Amíg Karácsony Gergely másra és másokra szórta el a budapestiek pénzét, addig az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2019 nyarán elsőként hirdette meg a többi között az okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztésére és radiátorcserére irányuló pályázati támogatási programot, amelynek köszönhetően – indulásként 321 társasházban – lakásszövetkezeti épületben összesen 26 300 lakás fűtési rendszerének energetikai korszerűsítése kezdődhetett meg. Akkor 2,46 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással. A Klíma- és természetvédelmi akciótervben foglaltaknak megfelelően a magyar háztartásokat támogatták a többi között azzal, hogy a fogyasztók saját maguk dönthessenek az energiafelhasználásuk mértékéről, időzítéséről, és az energiafogyasztás tudatosságának növelésével hozzájárulhassanak a klímavédelemhez, miközben rezsiköltséget is megtakaríthatnak. Ezért a tárca 2021-ben is 3 milliárd forint keretösszeggel vissza nem térítendő támogatást biztosított a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti és társasházi lakások fűtéskorszerűsítésére.

A kormány 2019 óta folyamatosan támogatja a fűtéskorszerűsítést – a klímatudatosság jegyében is (Fotó: Zvone / Shutterstock)

A szabályozható fűtéssel akkor még nem rendelkező 170 ezer lakás modernizálását ösztönző pályázatra társasházak és lakásszövetkezetek jelentkezhettek, kizárólag a távfűtéssel ellátott ingatlanok energiahatékonyságának növelését, szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését eredményező beruházások kivitelezésére. És a programnak még nincs vége...