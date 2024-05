Mától milliárdokra pályázhatnak a vendéglátóhelyek- mutatjuk, hogy pontosan kik!

Újabb támogatási lehetőség nyílik mától a vendéglátósok számára

Május 27-től bizonyos vendéglátóhelyek vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a versenyképességük javítása érdekében. Összesen 13 milliárd „ingyenpénzt” osztanak ki a vendéglátóhelyek között. Elsőként az egész évben nyitva tartó, vidéki éttermeknek nyílik meg a lehetőség a pályázat benyújtására. A program további ütemeiben júniustól a cukrászdák, júliustól a zenés táncos szórakozóhelyek, míg augusztustól az alkalmi vendéglátó üzletek pályázhatnak majd a vidéki Magyarországon. Szeptembertől a kávézók, míg októbertől a büfék számára biztosít forrást a kormány, az italüzletek és bárok pedig novembertől jelentkezhetnek majd a program további ütemeire - olvasható a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) tájékoztatójában.

Elsőként emelkedett léghajó jóval a felhők fölé

Méghozzá 93 évvel ezelőtt ezen a napon, vagyis május 27-én. Az Auguste Piccard által építtetett 14000 köbméteres léggömb (sztratosztát) alumíniumból készült és egy 2,2 méter átmérőjű, légmentesen zárt utasterű gömböt emelt fel, ebbe zárkóztak a kutatók a kísérlet idejére. Piccard a felszállás helyéül a bajorországi Augsburgot szemelte ki, ahol a léggömböt gyártó cég repülőtere volt.

11 éve ment el Jumurdzsák

Bárdy György színész, aki többek között Jumurdzsákot játszotta az Egri csillagokban, 2013-ban ezen a napon hunyt el. Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész volt. Főbb szerepei közül néhány: Kárpáthy Zoltán; A kőszívű ember fiai; Gábor diák; Valahol Európában; A Hamis Izabella; Hahó, Öcsi!; Bob herceg; János vitéz; Így írtok ti; A Hídember; Magyar vándor

Négy helyen lesz véradás ma Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban ( 1042. Budapest, István út 17-19.)

és 13:30-17:30- ig az Intercontinental Szállodában (1052. Budapest, Apáczai Cs. J. u. 12-14.)

Isten éltesse Presser Gábort!

A Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes, az LGT együttes tagja, a Vígszínház zenei vezetője a mai napon ünnepli a 76. születésnapját. Néhány érdekesség a zenészről: 1967-től kezdve az Omega első saját dalainak zenéjét írta, addig ugyanis az együttes külföldi slágerek feldolgozásait játszotta. Azon a nyáron bevették zenészként is, majd több kislemez után ő lett az első három Omega-album első számú zeneszerzője. 1971 januárjában aztán új zenekar kezdett szerveződni, és áprilisban hivatalosan is megalakult a Locomotiv GT, röviden LGT, melynek Presser Gábor (billentyű) is alapító tagja volt. Az LGT volt az első magyar supergroup.

Végre jó idő lesz

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn a sok napsütést már ritkábban zavarja gomolyfelhő, egyre kisebb eséllyel fordul elő zápor. 24-29 fok valószínű.

Most egy éve, hogy eltűnt Suhajda Szilárd

Tavaly május 25. és 27. között hunyt el Suhajda Szilárd magyar hegymászó. Az akkor 40 éves expedíciós május 23-án indult el utolsó, végzetes csúcstámadására a Mount Everest 8848 méteres csúcsa alatt kialakított négyes táborából. Szilárdnak eközben május 27-én végleg nyoma veszett.

Ma van a Sürgősségi Orvostan Európai Napja is

Az Európai Sürgősségi Orvostani Társaság (EUSEM) május 27-ét nyilvánította a Sürgősségi Orvostan Európai Napjává, mert 1994-ben ezen a napon alakult meg a sürgősségi szakmát összefogó nemzetközi szervezet. A jeles nap célja, hogy alkalmat teremtsen a sürgősségi ellátást igénylők, a társadalom, a szakma és a döntéshozók számára, hogy együtt gondolkodjanak az akut jellegű betegellátás helyzetéről és korszerű lehetőségeiről.