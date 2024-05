Suhajda Szilárd egy éve indult csúcstámadásra a Mount Everesten

Tavaly május 25. és 27. között hunyt el Suhajda Szilárd. Az akkor 40 éves magyar expedíciós hegymászó ma egy éve, május 23-án indult el utolsó, végzetes csúcstámadására a Mount Everest 8848 méteres csúcsa alatt kialakított négyes táborából.

Suhajda Szilárd / Fotó: Nemzeti Sport

A békéscsabai származású, Esztergomhoz is erősen kötődő sportember angoltanárként kezdte a hátizsákos hegyi túrázást. 2019-ben első magyarként mászta meg kísérő és oxigénpalack nélkül a világ egyik legnehezebb hegyének tartott K2-t, majd 2022 elején jelentette be: megcélozza a világ öt legmagasabb hegycsúcsát (Big Five). Még az év májusában meghódította a Lhocét. Ezután indult neki a Föld legmagasabb hegyére, a 8848 méter magas Mount Everestre. Az alábbiakban vázlatosan összefoglaltuk Suhajda utolsó expedíciójának legfőbb történéseit.

2023. március 23.

Suhajda Szilárd elindult Nepálba, hogy a Kyocera Everest Expedíció 2023 keretében első magyar állampolgárként – teherhordók és mesterséges oxigén használata nélkül – megmássza bolygónk legmagasabb pontját, a Mount Everest 8848 méteres csúcsát.

2023. április 18.

Az expedíció az előakklimatizáció hetei (a szervezet hozzászoktatása a ritka levegőhöz 4400 és 5800 méteres magasság között, illetve a táborlánc önálló kiépítése a hegyen) után megérkezett az 5500 méteren fekvő alaptáborba.

2023. április 25.-május 14.

Három akklimatizációs kört tett meg Suhajda, fokozatosan egyre feljebb (utolsóra már 7900 méteres magasságig) merészkedve az alaptáborból.

2023. május 21.

Suhajda Szilárd elindult az alaptáborból, hogy a korábban már kiépített táborhelyein át, a tervei szerint május 24-én meghódítsa a Mount Everestet.

2023. május 23.

Hegymászónk a négyes táborából elindult a csúcstámadásra.

2023. május 24.

Suhajda műholdas telefonon utoljára bejelentkezett mintegy 8700 méteres magasságból – ekkor még 3-4 órát vehetett igénybe a hátralévő útja a 8848 méteres csúcs felé. Képesnek érezte magát elérni és onnan biztonságosan visszaereszkedni a négyes táborba. Ezután megszakadt vele a rádiókapcsolat.

2023. május 25.

A háttércsapat tudomást szerzett arról, hogy a hegymászó eszméletlenül fekszik az úgynevezett Hillary-lépcső aljában (8780 méteres magasságban), fagyási sérülésekkel és a magashegyi agyödémára utaló jelekkel. A felesége, Soma fiuk édesanyja és egyben az expedíció kommunikációs munkatársa, Legindi Tímea közölte: reálisan nagyon kis esélye maradt, hogy abban a magasságban életben találják, de bízik "Szilárdban és a csodában".

2023. május 26.

Az expedíciót biztosító nepáli ügynökség hajnalban serpák keresőcsapatát indította el Suhajdáért, és ezzel egy időben helikopterrel is megkíséreltek feljutni, hogy lássák a magyar hegymászót.

2023. május 27.

Oda minden remény, végérvényes a közlés: a mentőcsapat nem találta meg Suhajda Szilárdot, és miután a körülményeket figyelembe véve nem látták esélyét arra, hogy életben találják, befejezték a keresést.

2023. május 30.

Csendes főhajtást tartottak Suhajda Szilárd tiszteletére a budapesti Szemlőhegyi-barlang feletti parkban található hegymászó emlékhelynél.

2024. március 3.

Legindi Tímea először nyilatkozott a drámai eseményekről a Csisztu Sport Castban.