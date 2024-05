Jobb, ha felkészülsz! Légköri depresszióra figyelmeztet a szakember

Az utóbbi néhány napban többfelé számíthattunk záporra, zivatarra, mely szerdára nedves, párás légtömeg formájában az ország nagy részét jellemzi. A szakember szerint ugyanakkor nem ez az egyetlen terhelés, amivel május 29-én meg kell birkózni.

A záporok, zivatarok ellenére viszonylag meleg idő várható. Fotó: Köpönyeg

Szerdán nyugatról keletre tevődik át az orvosmeteorológiai terhelések súlypontja. Az érdekes légköri helyzetet az okozza, hogy keleten alacsony nyomású terület alakul ki

– állítja dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint a légköri depresszió hatásaihoz hozzátartozik, hogy bár front nincs a térség felett, a levegő nedvességtartalma megnő. A most lezajló változások tehát az emberek közérzetre is hatnak.

Fokozott terhelésre kell számítani, főleg a keleti, északkeleti országrészben

– mondta a szakember a záporok, zivatarok és a szél kapcsán, mely a nyugati területeket is érinti, de jóval kevésbé. A keleti országrészben a keringési rendszer terhelése lesz észlelhető, valamint súlyosabb esetben a sztrókok és az infarktusok valószínűsége is megnő majd.

A görcsös folyamatok felerősödnek, gyakori lesz a légzési nehézség, a légszomj, főleg az asztmásoknál, de nemcsak náluk

– tette hozzá a meteogyógyász. A légköri hatások miatt szorongásos, pánikszerű panaszok, sőt depresszió is jelentkezhet és a fejfájások száma is emelkedni fog, utóbbi esetében sokan azok erősségét és gyakoriságát is megtapasztalhatják.

A szerdai nehézségek után csütörtökön a napsütést többfelé zavarhatják gomolyfelhők – jelezte előre a Köpönyeg. Mint írták, kezdetben keleten-északkeleten, később nyugat felől egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Néhol ismét számítani kell felhőszakadásra, jégesőre. Helyenként élénk lesz a nyugati-északnyugati szél, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is fel kell készülni. Hajnalra keleten foltokban pára, köd képződhet. A csúcshőmérséklet 23 és 30 Celsius-fok között alakul.