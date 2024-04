Fáradt, rosszkedvű, élettelen vagy? A rossz hír, hogy ez még egy darabig így lesz

Már napok óta tart ez a sokunk szervezetét megviselő időjárási helyzet, mellyel még néhány napon át biztosan számolnunk kell. A korai felmelegedést egy szokatlan lehűlés követte, ami a hajnali fagyokat és alig pár fokos nappali hőmérsékleti átlagokat produkált. A Metropol által megkérdezett szakember elárulta, hogy meddig kell még küzdenünk a kettős fronthatással és annak valamennyi kellemetlen velejárójával.

Többek között görcsös fejfájásokat okoz a kettősfront. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

Ezek az egymást követő frontok nem közvetlenül a térség felett tartózkodnak, ez sokkal inkább egy benyúló kettősfronti hatás, mely az egész Kárpát-medencében jelen van.

- figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki arról is beszélt, hogy a kettősfront hatásait napok óta egyre többen érezhetik, hiszen az ezeket kísérő légköri folyamatok egyre megterhelőbbek főleg, ha napokon keresztül kell elviseljük őket. Ezt tudva nem is csoda, ha te is úgy érzed, hogy már a végét járod és pihenésre, kikapcsolódásra van szükséged, mivel a naponta változó helyzettel egyre nehezebb szembenézned. A szervezeted már nehezen küzd meg azzal az időjárási helyzettel, amit most tapasztal.

Legalább 10 Celsius-fokkal elmaradunk az ilyenkor szokásos értékektől.

A hajnali, reggeli órákban szerdáig még többfelé lesz mérhető fagypont közeli, néhol fagypont alatti érték. Ezen kívül a hétfői időjárási változások az ízületed is megterhelik. A mostani borult, fényszegény időjárás a közérzetednek sem tesz jót, nem is beszélve a szórványos csapadékról, a szélről és az egyéb, immunrendszert gyengítő tényezőkről.

A görcsös fejfájások mellett a keringési rendszer terhelése is megtapasztalható. Feszültebbek, idegesebbek, ingerlékenyebbek, agresszívabbak vagyunk ilyenkor, illetve egyesek szorongóbbá válnak.

- állítja dr. Pintér Ferenc. A hétfői időjárásnak nagyjából egyetlen előnye, hogy kitisztul a levegő, azaz érdemes a szabadba menned.

A Köpönyeg előrejelzése szerint a hétfői gomolyfelhős időjárás után kedden többfelé számíthatunk csapadékra. A zivatarok és záporok mellett élénk, erős lesz a délkeleti-északkeleti szél. Míg az ország egyes részein 9 és 15, addig másutt 16 és 21 Celsius-fok között alakul a nappali maximum.

Az AccuWeather hasonlóan csapadékos és hűvös időt jósol egészen április 24. szerdáig. Csütörtöktől kezdődően növekszik majd a hőmérséklet és a hét második felében már elérhetjük az áprilisban megszokott időjárási jelenségeket és hőmérsékleti értékeket.