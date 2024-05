Karácsony Gergely 10-ből 6 autót kitiltana Budapestről, ezt válaszolta az Autóklub

Ne az ötletelés, hanem a szakmai szempontok vezéreljék a fővárosi vezetést a döntéshozatalban, és vegyék figyelembe az autósok érdekeit is - kéri a Magyar Autóklub (MAK) arra reagálva, hogy Ámon Ada, a főváros klíma- és környezetügyi főosztályvezetője egy podcast műsorban azt mondta, minden tíz évnél idősebb autót ki kell tiltani a fővárosból.

A MAK az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta, hogy álláspontjuk szerint egy ilyen intézkedés nem csupán az autós, hanem széles körű társadalmi érdekekkel is ellentétes.

Jelenleg több mint 438 ezer tíz évnél idősebb forgalomban lévő személygépkocsi üzemel Budapesten, ez a teljes fővárosi személygépkocsiállomány több mint 60 százaléka - ismertették.

A MAK szerint ezek tulajdonosait és üzemeltetőit súlyosan diszkriminálná, ellehetetlenítené munkájuk, szolgáltatásaik ellátásában, családjuk ügyeinek intézésében, gyermekeik iskolába járásában, valamint korlátozná az agglomerációból Budapestre munkába járók tömegeit is.

A szervezet ezért kéri a döntéshozókat, hogy készüljenek hatásvizsgálatok, a döntéseket előzze meg valódi elemzés és szakmai, társadalmi vita, amelybe vonják be a MAK-ot is.

Azt is kérik továbbá, hogy a városvezetés adjon érdemi választ a szakmai javaslataikra, és a közlekedésszervezési kérdésekben ne az ötletelés, hanem a szakmai szempontok vezéreljék a döntéshozatalt, és vegyék figyelembe az autósok érdekeit.

„Karácsony közeli kollégája, Ámon Ada, aki a klímaügynökséget is vezeti, már korábban is arról beszélt, hogy megtiltaná a 10 évnél idősebb autók használatát a városban. Ezen dolgoztak titokban és közben le is akarták tagadni, de lebuktak. »Ezt a kérdést, ezt úgy fogjuk tudni majd csak kezelni, hogyha folyamatosan az autós közlekedésnek a terepét, területét szűkítjük, illetve drágítjuk«. Igen, jól hallottátok! Karácsonyék folyamatosan szűkíteni akarják az autósok mozgásterét és közben drágítani is akarják az autózást”

– figyelmeztet Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje. Majd így folytatja, emlékeztetve a fővárosban élőket Karácsony múltjára:

„A főpolgármester sajnálta a pénzt P+R parkolókra, de most elvenné az emberek pénzét. Felháborító! Ilyen döntést nem lehet a budapestiek feje felett meghozni!”