Még ennyit kell várni, hogy berobbanjon az igazi nyár

Az elmúlt napok szeszélyes, esős időjárása után joggal reménykedünk abban, hogy végre magához tér az időjárás és elkezdődik a száraz meleg, ám a prognózis mást mutat. Az igazi nyárra bizony még várni kell jó pár napot.

Ilyen meleg, hogy patakokban folyjon rólunk a víz, még az elkövetkezendő napokban nem lesz / Fotó: Shutterstock (Illusztráció)

A hétvégén már itt a június, vagyis a meteorológiai nyár kezdete. Ilyenkor már mindenki arra kíváncsi, hogy mikor gondolja úgy az időjárás is, hogy a nyarat idézi. Nos, a koponyeg.hu prognózisa szerint ezen a héten még inkább csökken majd a hőmérséklet.

Bár ma még 28 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, kedden már csak 26 fok lesz a maximum, míg a mélypont péntekre várható 21 fokkal. Ráadásul egész héten várhatóak záporok, zivatarok, vagyis nem lesz felhőtlen a napsütés. A nyár első napján, vagyis június 1-jén mindössze 23 fok várható és ekkor is számíthatunk záporokra, zivatarokra az ország több pontján.

Így június első hetében még semmiképpen nem érdemes szabadtéri vizes programokat szervezni, de ezt követően már erre is van remény. Az idokep.hu 30 napos előrejelzése szerint június 10-től jöhet el az igazi forró nyár. Ezen a napon az előrejelzés szerint már elérjük a 30 fokot, és ezt követően is legalább 27-29 fokos napi csúcshőmérsékletekre számíthatunk, így ekkor már bátran mehetünk a Balatonra, vagy éppen a Velencei tóhoz is fürdeni, de ekkor már egyre több strand is megnyitja kapuit, így a vizek szerelmesei válogathatnak is.