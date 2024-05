Elszabadult a pokol: a legrosszabb várhat a repülőn balhézókra

Két utas alighanem örökre elbúcsúzhat attól, hogy az EVA Airrel repüljön, miután egy szerdai járatukon a fedélzeten egymásnak estek, komoly traumát okozva a többi utasnak. A repülőgép Tajpejből San Franciscóba tartott, és már három órája repült, amikor az egyik utas görcsös köhögésbe kezdett, ami miatt a mellette ülő férfi egy másik helyre próbált átülni. Az általa kiszemelt ülés azonban már foglalt volt, ami miatt a két férfi között vita alakult ki, a helyzet pedig tettlegességig fajult.

Képünk illusztráció - Fotó: Pixabay

Három stewardess azonnal közbelépett, hogy megfékezze a verekedőket, és néhány aggódó utas segítségével végül sikerült is szétválasztaniuk a feleket. A légitársaság máris jelezte, hogy meg szeretné jutalmazni a helyzetet kezelő légiutas-kísérőket, akiknek a talpraesettsége nélkül nagyobb baj is történhetett volna. A repülőgép ugyanis nem olyan, mint egy földi közlekedési eszköz, ahonnan egyszerűen le lehet tessékelni a renitens utasokat, és a fedélzeti incidensek hatására könnyen kitörhet a pánik az amúgy is klausztrofób környezetben, ahol a többi utasnak nincs hova menekülnie. Ezért van az, hogy a legtöbb légitársaság szabályzata kimondja, hogy a veszélyhelyzetet okozó rendbontókat örökre kitiltják a járataikról.

Az EVA Air mindig is zéró tolerancia politikát alkalmazott az utasok kellemetlenségei miatt

– hangsúlyozta a tajvani székhelyű légitársaság szóvivője a CNN-nek.

Az utasszállító kapitánya a repülés során felvette a kapcsolatot a rendőrséggel San Franciscóban, és az érkezéskor a két érintett utast előállították kihallgatásra. Róluk csak annyit közöltek, hogy külföldiek voltak, de nem árulták el a nemzetiségüket.