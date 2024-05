Simogass egyszarvút! Elképesztő ingyenes gyermeknapi programok várnak – Ott lesz a tűzvészt túlélő Ugrai család is

A gyermekeket a világ több országában is megünneplik, mely ünnepnapot először 1920-ban tartottak meg Törökországban. Az ominózus gyermeknap alkalmával különös rendezvényen vehetsz részt Ráckevén, mely teljesen ingyenes.

Nem ez az első nagyszabású rendezvény Ráckevén (Fotó: Bors)

„Az idei programok között lesz hagyományőrző csikós bemutató, hagyományőrző lovas harcos bemutató. Újdonság lesz és eddig még a környéken sem csináltak egyszarvú simogatót, amivel fotózkodni is lehet majd. Lesz továbbá engedelmességi kutyás bemutató, mazsorett bemutató, valamint egy élő bika is, amit nem csak meg lehet simogatni, de rá is lehet ülni, nem is beszélve a solymászbemutatóról” – árulta el Gágyor Ramóna, a gyermeknapi rendezvény ötletgazdája és szervezője a Metropolnak.

A fent említett különleges lehetőségeken felül a „tipikus” gyermeknapi rendezvényeket jellemző programok, ételek, italok is lesznek, mint például vattacukor, lovaglás, lovas hintózás – melyeket egész nap igénybe lehet venni.

Fontos, hogy egész nap, minden egyes program ingyenes lesz a résztvevők számára, mert szeretnénk, ha ez a nap a gyermekekről és a családokról szólna, valamint a többgyermekes családok is jól érezhetnék magukat

– hangsúlyozta Gágyor Ramóna a május 26-ai rendezvény kapcsán, mely 10 órától 17 óráig, a ráckevei lovardában és annak területén (2300 Ráckeve, Dr. Skultéti István utca legvége) lesz. A szervező hozzátette:

Nem szeretnénk, ha előfordulhatna olyan, hogy aki eljön a gyermekeivel szórakozni, nem minden gyermekét tudja befizetni mindenre. Ezért teljesen ingyenes, hogy élményt tudjunk adni a gyermekeknek.

Ráckevén korábban az Ugrai család számára fogott össze a közösség (Fotó: Bors)

A 2024-es lesz a 3. gyermeknapi rendezvény Ráckevén, melyre a Metropol információi szerint az Ugrai család is ellátogat majd. Az Ugrai család 2023. februárjában veszítette el otthonát egy tűzben. Ugrai Zoltán, felesége Erzsébet, valamint gyermekeik Zoli, Lili és Szabolcs akkor csak a ráckeveiek összefogásának köszönhetően állhattak talpra. A közösségnek azóta is hálás család, így közel egy évvel később, 2024. tavaszán hazaköltözhetett.