29 fok és jégeső: bolondos kedd elé nézünk

Kedden is folytatódik a meleg, egyre inkább nyárias időjárás, amit eleinte csak egy-egy fátyolfelhő, gomolyfelhő zavarhat csak meg. Épp ezért a legmagasabb napalli hőmérséklet 23-29 fok között várható. Idővel azonban Nyugat-Dunántúl felől egyre inkább számíthatunk záporra, akár felhőszakadással kísért zivatarra. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős lökések kísérik, másutt a keleti, északkeleti szél élénk vagy mérsékelt lesz. Zivatarokhoz erős, néhol viharos lökések is társulhatnak. Épp ezért a Hungaromet több vármegyére is riasztást adott ki az alábbi szöveggel:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!