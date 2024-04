Áprilisban örökre elbúcsúzhatunk a sárga csekkektől

Április elsejétől bármelyik bank ügyfele kaphat úgynevezett fizetési kérelmet, amit a sárga csekkek nagy ellenségének tartanak. Ennek segítségével egy gombnyomással befizethető lesz a közműszolgáltatótól, állami szervtől, vagy hatóságtól kapott számla. Így nem kell se postára járnunk, számla- vagy kártyaadatokat beírnunk, vagy éppen a csoportos beszedés automatikus pénzleemelésétől tartanunk.

Április elsejétől elkerülhetjük a csekkbefizetések miatti postára járást Fotó: Für Henrik

A fizetési kérelem intézménye már az Azonnali Fizetési Rendszer 2020-as elindulása óta létezik. A módszer egy olyan azonnali átutalást jelent, amelyet a kérelmet fogadó fél tud jóváhagyni, vagy elutasítani. Április 1-e azért fontos dátum, mert ettől a naptól kezdve a bankoknak kötelező lesz legalább fogadó félként megjelenni a piacon. Ez könnyen a sárga csekkek eltűnését eredményezheti, méghozzá nagyon rövid időn belül, mert a közműszolgáltatók és hatóságok a papír alapú csekk helyett már digitális fizetési kérelmet küldhetnek a bankszámlával rendelkező ügyfeleiknek.

A fizetési kérelemnek több előnye is van a napjainkban népszerű csoportos beszedéssel szemben is. Az ügyfél ugyanis eldöntheti, mikor fizeti be a kérelmet, illetve azt is, hogy egyáltalán befizeti-e, vagyis kontroll alatt tarthatja a számláját.

A fizetési kérelem további előnye, hogy a Magyar Nemzeti Bank szabályozása szerint a bankok a magánszemélyeknek küldött fizetési kérelmekre válaszul küldött tranzakciókért nem számíthatnak fel díjat, míg eddig, ha valaki a bankszámlájáról interneten keresztül fizette be a közüzemi számláit, vagy a törlesztőrészletét, azért bizony tranzakciós díjat kellett fizetnie.

Április elsejétől a bankok ezt fizetési kérelem esetében már nem tehetik majd meg, vagyis az eddigi talán legnagyobb akadály hárul el a megoldás elterjedése elől.