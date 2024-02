Autósok figyelem: alig pár nap maradt befizetni a kötelezőt, mutatjuk kiket érint!

Sok érintettnek érdemes figyelnie a közelgő kgfb-díjfizetési határidőre! Annál is inkább indokolt ez a figyelem, mert az idén szökőév van, emiatt a 60 napos díjfizetési haladék nem március 1-jén, hanem február 29-én jár le! Tehát alig pár nap maradt befizetni a kötelezőt!

Alig pár nap maradt befizetni a kötelezőt Fotó: Máté Krisztián/Képünk illusztráció

Kiket érint a szűkös határidő?

Annak a közel nyolcvanezer gépjármű-tulajdonosnak, akik az év végi kampányban, január elsejével kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb), legkésőbb február 29-én éjfélig kell rendezniük esedékes díjrészletüket – hívja fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Mire vonatkozik a határidő?

A szigorú határidő az összeg biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik, tehát február 29-én már a biztosítók számláján kell legyen az összeg. Éppen ezért nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni a kötelező rendezését.

Mi történik, ha valaki nem fizeti be időben a kötelezőt?

Akár egynapos késedelem is súlyos következményekkel jár:

a biztosítónak befizetés híján a határidőt követő napon az adott szerződést törölnie kell;

a mulasztást elkövető ügyfelek így rögtön biztosítási védelem nélkül maradnak;

aki pedig biztosítás nélkül kárt okoz, nem számíthat a biztosító térítésére, ami egy személyi sérüléses baleset esetén akár több tízmillió forintra is rúghat,

ezt pedig saját zsebből kell kifizetni!

És ha mindez még nem volna elég, azt sem árt tudni, hogy a szerződés újrakötésekor nemcsak a türelmi időszakra vonatkozó biztosítási díjat kell majd megfizetni, hanem a megszűnés és újrakötés közti időszakra vonatkozó, kiemelkedően magas fedezetlenségi díjat is.

Mennyi ez a bizonyos fedezetlenségi díj idén?

Idén a fedezetlenségi díj mértéke személyautóknál – teljesítménytől függően – naponta 770-1540 forint között alakul, teherautóknál pedig elérheti a napi 6040 forintot is. A biztosítást ugyanazon biztosítónál kell megkötni, ahol eddig voltunk, és a fedezetlenségi díj mellett – választási lehetőség nélkül – a teljes évre vonatkozó köteleződíjat is egyszerre kell befizetnie annak, aki elmulasztja a február 29-i határidőt!

Mindegy, hogy kaptunk-e értesítést vagy sem!

A díjat késedelmesen fizető ügyfelek nem hivatkozhatnak arra, hogy a díjfizetésről nem kaptak értesítést (csekket vagy számlát): a szabályozás értelmében a fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjárműforgalmi-engedély szerinti üzemben tartójának a felelőssége!

Hogyan érdemes befizetni a kötelezőt?

Aki az utolsó napokra hagyta a fizetést, az ne csekken fizessen, mivel a Magyar Posta vállalása szerint a sárga csekken történő befizetések két munkanap alatt jutnak el a biztosítóhoz. Ez azt jelenti, hogy a csekken történő befizetést legkésőbb február 26-ig végre kell hajtani. Az internetes bankkártyás fizetés sem jó ötlet az utolsó napokban. Annak az átfutási ideje is több nap lehet, ezért aki biztosra megy, annak február 26. napját követően már ezt a módot sem érdemes választania. Ugyanakkor az azonnali átutalás bevezetése óta a banki átutalás az utolsó nap során is megfelelő opció lehet, ahogyan a biztosító pénztárába történő személyes befizetés is biztos megoldás még február utolsó napján is.