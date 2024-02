Szorul a hurok: a rendőrség elfogta Gyömrőn az egyik piromániás autógyújtogatót

Ahogyan azt a Metropol korábban megírta, Gyömrőn sorra tűnnek el az autók, amiket pár nappal később egy elhagyatott területen találnak meg teljesen kiégetve. A helyiek szerint piromániás tolvajok állnak az ügy háttérében, ami valóban kezd beigazolódni, ugyanis a rendőrség elfogta a banda egyik tagját.

Élvezték, hogy ég az autó Fotó: Olvasói

Egy gyönyörűen felújított veterán Trabant után egy Golfot loptak el Gyömrőről, majd találtak meg teljesen kiégve. A Golf tulajdonosának a barátját korábban elértük, ő azt mondta: már nem az első alkalom, hogy felgyújtottak egy kocsit.

A barátom parkolt itt, nem messze tőlünk, Gyömrőn, a Liget lakóparkban

– mesélte korábban a fiatal nő.

„Bejelentették, hogy ellopták az autójukat, ám két napra rá jött a hír, hogy megtalálta valaki Úri környékén, kiégve. Nagyon sajnálták, mert tökéletesen működött, fel volt újítva, szép állapotú volt. Úgy tudom, hogy ez Gyömrőn nagyjából a harmadik alkalom, hogy ellopnak egy kocsit, majd azt felgyújtják. Itt azt beszélik, hogy két férfi lehet a tettes és hogy a rendőrség már forró nyomon van…”

A fiatal nő elmondása szerint azon a napon, amikor eltűnt a Golf, több lopás is történt…

„14-én történt ez az eset. Hajnalban elloptak egy robogót, valamint a kisboltból is elvittek néhány dolgot, de semmi nagy értékűt. Elvileg a lakóparkban több helyen is jártak, nem tudom, bárki más károsult-e aznap. Elvitték ezt a Golfot... Ugyanezen a napon néhány perccel később találtak Gyömrő határában egy kiégett Clio1-est. A napokban történt az is, hogy egy Trabantot elloptak és azt is a 31-es mentén találták meg kiégve. Majd 16-án megtalálták ezt a Golfot is kiégve. Egyébként az autót még a felgyújtása előtt látták a környező városokban, valamint ha jól tudom, a Trabantot is, szóval előbb furikázhattak az autókkal. Ami biztos, az az, hogy három autó kiégett, mindegyik régi típusú volt” – zárta szavait.

A piromániás bűnbandáról érdeklődtünk a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, így megtudtuk, hogy sikerült elfogniuk egy férfit.

A Monori Rendőrkapitányságon több büntetőeljárás van folyamatban gépkocsilopás miatt. Egy, a bűncselekmények elkövetésével összefüggésbe hozható férfit kollégáink a múlt héten elfogtak, egy másikat jelenleg is keresnek. A nyomozás érdekeire tekintettel – egyelőre – egyéb információt nem áll módunkban adni

– válaszolták írásban a kérdéseinkre.

Így járt a veterán Trabant Fotó: Olvasói

Veterán Trabant lett oda Korábban egy Trabantot égettek ki Gyömrőn. Információink szerint egy tanyáról lopták el a veterán autót. Nagyon jó állapotban volt, folyamatosan karbantartották, szeptemberben vizsgáztatták le és el szerették volna adni. Február 13-án reggel még megvolt az autó, de délutánra hűlt helyét találták. Ezután néhány nappal később megtalálták, ám olyan borzalmas állapotban, amire senki nem számított. Az autó úgy kiégett, hogy csak a váza maradt meg.