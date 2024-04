„Mindig öltönyben vezette” – Egy Németországba száműzött miniszter Mercedesét árulja a magyar férfi

Egy gyönyörű állapotban lévő, 1987-es évjáratú, oldtimer minősítésű Mercedes gépkocsi szerepel a hasznaltauto.hu portálján. „Eladó Dr. Garzon Valdes autója” – áll a hirdetésben. A számot tárcsázva a kocsi jelenlegi gazdája mesélt nekünk az autóról.

Gyönyörű állapotban van ez a 37 éves Mercedes / Fotó: olvasói

Több oldtimer autóm is van, ezt a Mercedest 3-4 éve vettem Németországban. Egy kereskedésben láttam meg és azonnal megtetszett, mert kiváló állapotban volt a karosszériája

– meséli Farkas Ferenc.

"Telefonon beszéltem is az autó tulajdonosával, a professzorral, aki elmesélte, hogy ezzel a kocsival járt nap mint nap dolgozni és mindig öltönyben vezette" – teszi hozzá az autó jelenlegi gazdája.

A forgalmi engedélyben jól látszik a tavaly elhunyt professzor neve / Fotó: olvasói

Farkas Ferenc elmondása szerint szerint a kocsinak teljesen eredeti az alja, makulátlan a külseje és a belseje is. Semmi lakatosmunka nincs rajta. Kíváncsiak voltunk, hogy Farkas Ferenc most miért is akar megválni ettől a gyönyörű autótól.

Vettem egy Mercedes coupét, így a 4 állásos garázsomba ez a Mercedes már nem fér be, igazából ezért válok meg tőle kicsit fájó szívvel, mert tényleg makulátlan az állapota. Az újszerű kocsi 1997 köbcentis, 105 lóerős, 2029-ig szól a műszakija és még napfénytető is van rajta. Mindössze 274 ezer kilométer van az autóban. Többen érdeklődtek már érte

– árulta el a férfi. A kocsit egyébként valamivel áron alul is kínálják, 2,99 millió forintért, ugyanis Ferenc elmondása szerint az ilyen korú és állapotú hasonló Mercedesek nagyjából 3,5 millióba kerülnek.



