Képeken a 18. Oldtimer Show: csodajárgányok várták az autók szerelmeseit a Vasúttörténeti Parkban - Fotók!

18. alkalommal rendezték meg a nemzetközi Oldtimer Show-t a Magyar Vasúttörténeti Parkban. Idén április 14-től 16-ig tekinthették meg az érdeklődők a különleges járműveket, ahol találkozott egymással múlt és jelen, hiszen a legöregebb autó, egy 112 éves Benz Roadster 1911’ fakerekű automobil és a legextrémebb „yountimer" sportautók is jelen voltak a hétvégén.

Az érdeklődők a múltba is visszautazhattak múlt hétvégén a csodajárgányoknak köszönhetően. Fotó: Tóth Bence

Századfordulós autómobiloktól a tuningjárgányokig

A rendezvény fő látványosságai az oldtimer autók és motorok kiállítása volt a mozdonygarázsban. A garázsban 28 szervizakna fedésével 4700 nm-es kiállítóterem jött létre, ahol régi, spéci automobilokban és motoros biciklikben gyönyörködhettek a látogatók. A szervezők tematikus szekciókkal is készültek, így az olasz kisautóktól az amerikai „nagyvasakig” minden megtekinthető volt, a keleti blokk álomautóit is beleértve, így olyan nosztalgikus járműveket is kiállítottak, mint a „kispolszki” vagy a Csajka.

A fiatalabb korosztálynak is kedveztek a szervezők

A szervezők a gyerekekre is gondoltak, hiszen itt volt „élőben” a rajzfilmlegenda: Villám McQueen. Volt továbbá íjászkodás, airsoftlövészet, kézműves foglalkoztató, mesterségbemutató, arcfestés, de gyerekrajzverseny és állatsimogató is várta a gyerekeket. A Víztorony Parkban pedig szombaton nagyszabású „Tuningautó Kiállítás” volt a fiatalok kedvéért, valamint gyönyörű sportautókkal is várták a „youngtimer" szerelmeseit.

Nem csak retro autókkal találkozhattak a résztvevők a kiállításon. Fotó: Tóth Bence

