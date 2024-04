Hatalmas pusztítás történt a Deák téren; új albérletet keres Zoltán és kutyája, Letti

Nem bírta a virágágyás a pénzesőt

Ki látott még ilyet?! Április 13-án délután több ezer fiatal egymás elől kapkodta az Andrássy út és a Deák tér környékén a tetőről leszórt ezreseket, közben elpusztították a frissen kiültetett virágokat. A dolog előzménye, hogy az egyik telefontokokat gyártó magyar cég bejelentette, szombat délután kétmillió forintot fognak az utcára szórni. Az előre meghirdetett eseményre a cég szerint mintegy 7000 fiatal gyűlt össze a Deák téren, ahol be is indult a pénzeső.

Letaposták az árvácskákat (Fotó: Gulyás Ákos)

Zoltán és kutyája sem bírja már a lépcsőzést

Orsós Zoltán születése óta izomsorvadásban szenved, egy üzemi baleset miatt pedig 2004 óta rokkantnyugdíjas. Egyetlen családtagja Letti, a 12 éves német juhászkutya, akivel új albérlet után kell nézniük, mert már egyikük ízületei sem bírják a lépcsőzést a második emeleti lakásba. Most Zoltán az emberekhez fordult egy TikTok-videóban, hogy a segítségüket kérje.

Karácsony Gergely sajátos nagytakarításba kezd

„Hatalmas” fába vágta a fejszéjét Karácsony Gergely főpolgármester, aki azzal kampányol, hogy végre kitakaríttatja a szemétben úszó Budapestet – legalábbis egy részét, mert az egész város még most, a kampányban is meghaladja az erejét. Saját bevallása szerint Magyarország európai uniós csatlakozásának 20. évfordulóját tiszteli meg a takarítással – kár, hogy már öt éve ő a főpolgármester, és azóta úszik a város a szemétben. Ráadásul ő volt az, aki leszereltetett 3000 szemeteskukát – ez ellen még a baloldali kerületek is tiltakoztak…

Karácsony Gergely (Fotó: Máthé Zoltán)

HÉV-ezni élvezet…

Lassan szociológiai tanulmányt lehetne írni arról, hogy miért rendszeresen a HÉV-et nézik ki önkielégítésre, illetve szexuális zaklatásra az elkövetők: a rendőrség ismét előállított egy perverz férfit, aki idén több alkalommal is a gödöllői HÉV-en maszturbált. Legutóbb egy 16 éves lányt, majd egy 28 éves nőt zaklatott.

A HÉV-en önkielégített egy perverz férfi ( Fotó: Cabello Kristóf)

Rejtélyes robbanás Angyalföldön

Április 17-e óta azon pörögnek az egyik angyalföldi zárt kerületi csoportban, amit T. Ferenc osztott meg. A férfi kedd délelőtt 10 óra tájékán írt ki egy különös bejegyzést, amelyre több mint 30 ember fantáziája indult be. Sem a hatóságok, sem a lakók nem tudják, mit hallgatott Ferenc. A kerületi lakos robbanást hallott, amiről nem tudta, honnan jöhetett. A hatóságok és a lakók sem tudják, mit hallhatott Ferenc.