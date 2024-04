Rejtélyes robbanás Angyalföldön - Ferencet megdöbbentette, mi áll a háttérben

Azt hihetnénk, hogy a Nyugati pályaudvarnál táncoló varjúember után már nem érheti a budapestieket meglepetés, de nem ez a helyzet. Minden napra jut valami izgalmas a magyar fővárosban, az már biztos: két napja, április 17-e óta azon pörögnek az egyik angyalföldi zárt kerületi csoportban, amit T. Ferenc osztott meg. A férfi kedd délelőtt 10 óra tájékán írt ki egy különös bejegyzést, amelyre több mint 30 ember fantáziája indult be.

Egy férfi különös hangot hallott Angyalföldön / Fotó: Christopher Willans / Shutterstock / Illusztráció

Furcsa hang

A kerületi lakos egy rejtélyes hangot hallott az otthonából, amiről nem tudta, honnan jöhetett. Bármilyen irányban is nézett ki a lakása ablakán, nem találta a forrását. Így hát gyorsan telefont ragadott, és kiposztolta, hátha valaki tud rá magyarázatot.

Tudja valaki mi volt ez a robbanás reggel?

- tette fel a kérdést T. Ferenc posztjában.

A XIII. kerületiek közül sokan válaszoltak, rögtön beindult a teóriagyár: volt aki elviccelte, mert ő nem hallott semmit, mások pedig tovább nehezítették a találgatást újabb kérdéssel. „Tudja valaki, hogy a Gyöngyösi utcában miért nincs meleg víz?” - kérdezte Ágnes, és bár ő megkapta a választ egy újabb kommentelőtől – egy vízvezeték főelzáró cseréje miatt hat órán át nem folyt a lakásában a víz –, Ferenc ettől még mindig nem tudta, mit hallhatott.

"Repülőgép repült ma már el Angyalföld felett? Én nem hallom, csak idegesít, hogy repülnek" - írta egy férfi humorosan, mire egy másik szerint szagok is terjednek a kerületben. Végül Zsuzsanna állt közelebb a megoldáshoz, hogy vajon milyen rejtélyes robbanást hallhatott Ferenc.

Eldőlt egy közlekedési tábla, és magával vitte a villanyoszlopot a Reitter Ferenc és Tahi utca sarkánál.

– árulta el Zsuzsanna.

Robbanás volt? Itt a válasz!

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot a Metropol megkérdezte, történt-e bármilyen robbanás is Angyalföldön április 17-án és Zsuzsanna észleléséről is említést tettünk, de a mi nyomozásunk is csütörtököt mondott.

"Idén, 2024. április 17-én nem érkezett az Ön által leírt, robbanáshoz, vagy ahhoz hasonló hangokkal kapcsolatos bejelentés az Igazgatóságunkhoz" - írta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság válaszában, utalva rá, semmilyen robbanás nem volt a kerületben.

Egyelőre tehát ami rejtély, az is marad: se a hatóságok, se a lakók nem tudják, mit hallgatott Ferenc.

Szerinted mi lehetett az? Szellem, démon? Vagy csak káprázat az egész?