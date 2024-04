Müller Péter Sziámi: életem derűs korszakát élem

A Csillagtúra című lemez Bérczesi Róberttel közös külső és belső utazásaikat tükrözi, mondja Müller Péter Sziámi. A dalok alapvetően derűs hangvételűek, de elkalandoznak veszélyes tájakra is. Ebből mutatnak be egy válogatást az április 19-i pénteki koncerten, de elhangzanak régi kedvenc slágerek is.

Müller Péter Sziámi ezúttal a HIPERKARMÁ-val lép fel (Fotó: MP)

Nehéz volt választani, hiszen lényegében mindegyik dal kedvenc

– mondta lapunknak Sziámi. Arra a kérdésünkre, mi oka a derűre, ezt válaszolta:

„Sokat vagyok a családdal, nagy örömömre most nálunk volt egyszerre az összes gyerekem és unokám, Angliából is hazajött a lányom” – kezdte egy magánéleti szállal. „Szüleimet is naponta látogatom. Emellett a Romano Drommal eddig nyolcvan, mélyszegénységben élő faluba jutottunk el, ahol beszélgetünk, együtt játszunk, zenélünk és számokat írunk a gyerekekkel. A Sanctum zenészekkel és irodalmi társasággal felnőtteknek tartunk együttléteket költészetről és zenéről. Színdarabot írunk Tolcsvay László barátommal a Koldus és királyfi című műből és a könyvhétre jelenik meg Család című verseskötetem, ahol azért kell majd korán meglépnem a dedikációról, mert a Sziámi Andfriens-szel a könyvhét zenekara vagyunk és akkor kell fellépnünk. Szóval megint csupa olyan dolgot csinálok, amit nagyon szeretek, ahogyan Bérczesi Robi barátommal és a HIPERKARMÁ-val is örömmel dolgozom együtt.”

Hozzátette: a Csillagtúra című album azért is kedves számára, mert minőségi ugrásnak tartja, hogy élőben vették fel a HIPERKARMA zenekarral. Négy dalt énekel rajta ő, négyet Bérczesi Róbert és négy, ahogyan fogalmaz, „nagyon érdekes” duettjük van. Ezekből is felhangzik néhány az április 19-i lemezbemutatón.