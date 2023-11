Müller Péter Sziámi: a Szeretetszédelgő rendhagyó szerelmi vallomás

Müller Péter Sziámi nemrég vehette át Az év könnyűzenei produkciója díjat a NAPIDAL Sziámival projektért a Magyar Zene Házában, szerepel az intézmény három hónappal meghosszabbított pop-rockzenei interaktív kiállításon és a Hírességek falán is. Most ugyanitt mutatja be új lemezét a Sziámi AndFriends.

Az együttes felállása: Müller Péter Sziámi (ének, szövegek), Kirschner Péter (gitárok, vokál), Bakos Zita (billentyű, gitár, ukulele, vokál),,Kónya Csaba (basszus),Tóth Márton (dobok). Fotó: Sziámi

Metropol: Tizennyolc új szám van az új albumotokon, mindet eljátsszátok?

Müller Péter Sziámi: Kicsit sok lenne, de körülbelül a felét élőben is bemutatjuk, és persze nem lehet kihagyni a régi nagy slágereket sem. Hogy minél több dalunkat fel tudjuk idézni, csinálunk „mixet” is, amolyan kóstolót, négy dalból összegyúrva.

Metropol: Minden szöveg a tiéd, a címadó Szeretetszédelgő meglehetősen önkritikus. Tartozol a nőknek?

MP Sziámi: Ez a dal egy nagyon egyedi szerelmi vallomás, minden nőnek. Egyben saját magam ellen írtam: „Hibát hibára halmoztam, utólag könnyű látnom, szeretni vágytam és szeretve lenni, ez volt a legfőbb átkom…” Ideje volt, hogy szeretettel magam ellen forduljak. Szerintem Kirschner Péterrel boldogan gyötrelmes munkával, azaz játékkal megírtuk az eddigi legjobb lemezünket, ami sokkal személyesebb album lett, mint az eddigiek. Jónéhány darabja a NAPIDAL Sziámival projektből született, amiből könyv is készült A legjobb játék címmel.

Metropol: A másik furcsa dal a Pesszimista biciklista. Miért pesszimista?

MP Sziámi: Ez a cím egy tíz évvel ezelőtti sztoriból jött: egy fesztiválon azt mondta nekem egy néző belelkesülten: „Most már meg kéne írnotok a pesszimista biciklistát is!” Ez lett a legkönnyedebb, nyárias, slágergyanús dal.

Metropol: Lesz az albumból kézzelfogható CD és klip is?

MP Sziámi: Igen, a klip még a koncert előtt megjelenik, nagyon szép és egyszerű, a lényegre koncentráló, fekete-fehér, angyalos klip lett. A CD borítóján Padi Marianna képei láthatók, aki csodálatos művész és nekem testvéri jóbarátom volt. Benne lesznek a dalszövegeket tartalmazó bookletben is a versek háttereként.

Padi Marianna képei lesznek a CD-n. Fotó: Sziámi

Metropol: Négy nappal a koncert után lesz a – kimondani is furcsa - 72. születésnapod, nyolc nappal előtte pedig édesapád, Müller Péter író születésnapja. Hogyan ünnepeltek?

MP Sziámi: Igen, 15 év és 12 nap van közöttünk. December elején nálunk nagyon sok családtag ünnepli a születésnapját, rajtunk kívül a fiam, a húgom, a nagylányom anyukája is. Ilyenkor összejön a család és mindenkit megköszöntünk. Ez nálunk a karácsony előfutára.