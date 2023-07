Szuperprodukció: egyetlen dalhoz 140-en jelentkeztek szerzőtársnak Sziámi mellé

Mindig van valami plusz – tudják ezt jól Müller Péter Sziámi és zenekara rajongó, akik már most izgatottak a július 21-ei Kobuci koncert miatt. No, nem csak azért, mert a napokban klipet kapott Pesszimista biciklista című új dalt teli torokból énekelhetik a Sziámi AndFriends-el, Mert bizony lesz itt más különlegesség is.

Fotó: Jámbori Tamás / Vas Népe

Mint arról már lehetett, hallani, új lemez készül Kirschner Péter gitáros produkciójában és döntően az ő zenéjével. A fenti játékos kakukktojáson túl a sokatmondóbb, mélyebb számoké lesz a főszerep az albumon, amilyen például a Melyik oldalra állsz?, a Szeretetszédelgő, a Winterverber Csaba jegyezte Tézisek a kultúráról vagy épp a Bérczesi Róberttel közös Az öböl csendje.

Sziámi ugyanis felhívást tett közzé, 1 napos határidővel! A lehetőséggel 140-en éltek és küldték be a legkedvesebb szavukat, ezek közül tucatnyi kerül be a kollektív meglepetésdal szövegébe, amelynek rövid demóját már a koncerten hallhatja a nagyérdemű. Sőt, a zenekar Facebook-oldalán és Müller Péter Sziámi zenész oldalán folyamatosan tájékoztatnak a kedvenc meglepetésdal alakulásáról.

Aki élőben, elsőként szeretné hallani, a többi újdonsággal és az anno betiltott URH, Kontroll, Sziámi everblue-antislágerrel együtt, azt július 21-én a Kobuciban várja a verhetetlen Sziámi AndFriends atmoszféra.