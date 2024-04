„Kijött belőle a reggeli és a szteroid is” – Aggasztó hírt közölt az SMA-s Tomika anyukája

Sokaknak a luxust és a fényűzést jelenti Dubaj, a Galó család számára a kisfiuk, Galó Tamás Dominik, vagy ahogy a többség ismeri, az SMA-s Tomika gyógyulásának reményteli helyszíne. Mint ismert, közösségi összefogás és hosszú-hosszú küzdelem árán összegyűlt a pénz a több száz millió forintos terápiára, melyet kedvezményes áron biztosítottak a kis beteg számára a közel-keleti országban. Miközben rengetegen vizsgáztak jelesre emberségből, nem várt kisebb-nagyobb akadályok gördültek a család útjába, ám végül sikerült kijutniuk Dubajba. Igaz, ott sem ment minden úgy, mit a karikacsapás (pl.: kezdődő tüdőgyulladást állapítottak meg a kisfiúnál), de végül megkaphatta a különleges terápiát, azóta pedig nemcsak a szülők, de az orvos is látja a pozitív változásokat. S hogy most mi a helyzet?

„Az életünk tényleg egy hullámvasút, egyszer madarat lehet velünk fogatni az örömtől, másszor borzasztóan aggódunk, bár reméljük, alaptalanul. Ma sajnos nem lettek jók a véreredményei Tomikának. Rosszul is volt reggel, de nagyon jól tud időzíteni, mert pont úton voltunk a kórházba a következő vérvételre, amikor kijött belőle a reggeli és sajnos a szteroid is”

„Mire beértünk, nagyon bágyadt volt, meg is sürgették a vérvételt és infúziót is kapott. Magasak a májenzimeredmények, de több orvos is megnyugtatott minket, hogy 3 héttel a beadás után ez teljesen normális, és nem szükséges kórházi megfigyelés sem. A szteroidadagot duplázzuk, és 1 hét múlva meglátjuk, visszatérhetünk-e az eredeti adaghoz. Reméljük, igen!”

„A mellettünk lévő szobában egy kisfiú volt az apukájával, aki látta, milyen bágyadt Tomika és infúziót kap. Amikor kiengedtek minket, a kisfiú a kórház aulájában rohant felénk egy lufival a kezében. Nem is értettük. Csak megállt, rámosolygott Tomikára, odaadta a lufit, majd futott vissza az apukájához. Szerintem a képen látszik Tomika öröme a fárasztó nap után. Hihetetlen az emberi kedvesség, ami a legnehezebb pillanatban is utolér minket. A lufin pedig pont szuperhősök voltak”

„Már a szállásunkon vagyunk, Tomika jókedve pedig teljesen visszatért, az esti szteroid is bent maradt. Drukkoljatok, hogy jövő héten jó híreket kapjunk és addig is minden rendben menjen! Köszönjük, hogy velünk vagytok!”

