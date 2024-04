Szentkirályi Alexandra: ha Karácsony Gergelyen múlik, tovább romlik az utak állapota Budapesten

Ősellenségként tekint Karácsony Gergely a budapesti autósokra. Sorra hozza azokat a döntéseket, amelyekkel az őrületbe kergeti a fővárosi sofőröket.

Rohamosan romlik a budapesti közutak állapota. / Fotó: Metropol

Az egekbe emelte a parkolási díjakat, biciklisávokat hozott létre, ami miatt sokszorosára nőtt a dugókban töltött percek száma, most pedig kiderült, hogy még az utak felújítására is a korábbiak tizedét költötték tavaly. A Budapest Közút üzemelteti többek között a város legnagyobb és legforgalmasabb útjait. Az elmúlt időben azonban azt láttuk, hogy egész főváros-szerte tele vannak kátyúkkal az utak – ahogy erről korábban részletesen beszámoltunk. Ezek a lyukak több esetben jelentős károkat is okoztak a kocsik kerekében és futóművében, mégse csinálta meg őket senki.

Folyamatosan és jelentősen romlik az utak minősége.

Erről nem a cég dolgozói tehetnek, hiszen a főváros vezetése az, aki pontosan megszabja, hogy az évben mennyit költhetnek a főváros kötelező feladatainak ellátására, mint amilyen az utak minőségének fenntartása és javítása is lenne. Amint lapunk kiderítette, a Budapest Közút az elmúlt évben – a főváros vezetésének döntése alapján – csupán 281 millió forintot (!) fordíthatott útfelújításra, szemben a korábbi évek 2-3 milliárdos keretével. Ez példátlan csökkentést jelent, amire az utak állapotát figyelve nincs magyarázat.

Útfelújításra költött összegek:

2020-ban bruttó 3,3 milliárd forint

2021-ben bruttó 2,2 milliárd forint

2022-ben bruttó 3,2 milliárd forint

2023-ban bruttó 281 millió forint

Ez a budapestiek cserbenhagyása

Szentkirályi Alexandra úgy látja, hogy a változás oka, hogy Karácsony Gergely felrúgta azt a jó gyakorlatot, ami a kerületek és a főváros között sorra eredményezte az új utakat. A Fidesz főpolgármester-jelöltje egy Facebookra feltöltött videóban elmondta, hogy Karácsony korábban kerek-perec kijelentette, hogy a 16. kerületben egyetlen út sem fog megújulni.

Szentkirályi úgy fogalmazott, hogy ez a budapestiek cserbenhagyása. Ékes bizonyítéka annak, hogy Karácsonyt nem a fővárosiak érdeklik.

Változást Budapesten

– zárta videóját a jobboldali főpolgármester-jelölt, akinek a bejegyzését itt lehet visszanézni:



