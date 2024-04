Ezen a napon sporttörténelmet írt a magyar labdarúgó-válogatott

Ma van a magyar válogatott első győzelmének évfordulója

121 éve, vagyis 1903. április 5-én a magyar labdarúgó-válogatott második hivatalos mérkőzését játszotta Budapesten, a Millenáris sportpályán. A cseh labdarúgó-válogatott ellen játszottak és győztek. Ez volt a magyar válogatott első győzelme. Az eredmény 2-1 lett. A válogatott történetének első magyar gólját Borbás Gáspár rúgta. Ezzel a magyar focicsapat a 10. válogatott lett a nemzetközi labdarúgásban, a csehek pedig a 11. válogatott. 1907-ben a FIFA elismerte a szövetség önállóságát, és felvette Magyarországot tagjai sorába.

121 éve győzött először a magyar labdarúgó válogatott Fotó: NurPhoto via AFP

30 éve hunyt el a Nirvana énekese

Kurt Donald Cobain volt a Nirvana nevű seattle-i rockegyüttes énekese, szövegírója és gitárosa 30 évvel ezelőtt április 5-én hunyt el. Az énekes életének utolsó éveiben drogfüggővé vált és az ő és felesége, Courtney Love életébe tolakodó médiával küszködött. 1994. április 8-án Cobaint a Courtney Love által kihívott villanyszerelők holtan találták otthonában. Halálokként hivatalosan fejlövéssel elkövetett öngyilkosságot jelöltek meg, de a halála körüli bizonytalanságok azóta is vitákra adnak okot.

30 éve hunyt el Kurt Cobain Fotó: Stefano Chiacchiarini ’74/Shutterstock

A leghíresebb Porsche tervezője is ezen a napon hunyt el

Ferdinand Alexander Porsche, a 911-es tervezője 2012-ben, 76 éves korában hunyt el. Ferdinand Alexander Porsche a cégalapító Ferdinand Porsche unokája volt, a vállalatnál 1958-tól dolgozott. Leghíresebb munkája, a 911-es kupé modell első szériája 1963-ban jelent meg. 1962-től 1972-ig a formatervező osztályt vezette. Ezt követően nem vett részt a sportautógyártó társaság napi működésének irányításában, de a felügyelőbizottságban egészen 2005-ig dolgozott, majd tiszteletbeli tag volt haláláig.

A gitárerősítők atyja is 76 évesen hunyt el

Ugyancsak 2012. április 5-én hunyt el Jim Marshall, a „hangerő atyja”. Dobosként kezdte a pályafutását, majd 1962-ben megalapította a Marshall Amplification nevű cégét. Az Egyesült Államokból importált gitárerősítők olcsóbb változatait kezdte gyártani Nagy-Britanniában, és idővel olyan legendás zenészek használták a berendezéseit, mint Jimi Hendrix és Eric Clapton. Leo Fender, Les Paul és Seth Lover mellett Marshallt tisztelik a rockzenéhez kötődő berendezések létrehozásának negyedik alapító atyjaként.

Több kerületben is vízhiány lesz a hétvégén

A Fővárosi Vízművek április 4. és 12. között végzi észak-pesti főnyomóvezetékeinek öblítését, melynek során összesen mintegy 32 kilométernyi cső tisztul meg a IV., a XIII., a XIV., a XV. és a XVI. kerületben. Az éves ütemterv szerinti tavaszi tisztítási munkák az ivóvízellátás biztonságának fenntartását szolgálják, egyúttal a nyári, magasabb vízfogyasztásra való felkészülés részei – közölte a társaság. A munkálatok idején az említett kerületekben nyomáscsökkenésre, vízzavarosodásra kell számítani.

Sosem látott előadás lesz ma a Nemzeti Táncszínházban

Magyarországon először lesz látható táncban Molnár Ferenc Liliom című műve, melyet 2024. április 5-én láthat a közönség a Nemzeti Táncszínházban. Külföldön is csak a Hamburg Ballet társulata vitte színre. Az 1909-ben íródott Liliom, avagy egy csirkefogó élete és halála egy szobalány és egy körhintás legény közötti szerelmi történetét meséli el.

Kincsvadászatot tart az Útinform

Idén 50 éves a közlekedők életét napi szinten megkönnyítő Útinform, azaz a közúti közlekedési információs központ. Ebből az alkalomból több újdonsággal, például sötét móddal és értesítés funkcióval is készül a Magyar Közút a www.utinform.hu weboldalon. A hasznos fejlesztések mellett egy játékkal is találkozhatnak az oldalra látogatók. Április 1-jétől a térképes nézetben az easter eggnek becézett apró meglepetések, virtuális húsvéti tojások jelennek majd meg az oldalon, mellyel a szerencsések egyedi ajándékcsomagokat és egy exkluzív Útinform látogatást is nyerhetnek. Az Útinform oldalán április elsején indult és 28 héten át tart az online kincsvadászat.

Itt lesz pénteken forgalomkorlátozás a fővárosban

Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2024. április 5-én Budapest VII. és XIV. kerületében. Szakaszosan és időszakosan lezárják 5-én 12 órától 14 óráig az István utca – Ajtósi Dürer sor – Stefánia út – Mogyoródi út – Bagolyvár utca útvonalat.

Emellett labdarúgó-mérkőzés miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz is lesz a IV. kerületben. Tilos lesz megállni, illetve lezárják április 5-én 23 óráig a

Labdarúgó utca mindkét oldalán az Irányi Dániel utca és a Fülek utca között,

Irányi Dániel utca mindkét oldalán a Baross utca és a Megyeri út között,

Megyeri út páratlan oldalán a Kisfaludy utca és az Irányi Dániel utca között.

Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Megyeri út között,

Fülek utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között,

Labdarúgó utcát a Fülek utca és a Gárdi Jenő utca között.

Ma kezdődik a Bartók Tavasz

Április 5. és 14. között érkezik a negyedik Bartók Tavasz, amelynek tucatnyi helyszínén idén is díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi és ősbemutatók, nem mindennapi együttműködések, valamint a kortárs komolyzenétől a világzenén, a dzsesszen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig műfajukban kiemelkedő alkotók várják a látogatókat. További részletek a rendezvényekkel kapcsolatban itt olvashatók.

Országos Táncháztalálkozó is lesz a Fonóban

Április 5–7. között a Sportaréna, a Hagyományok Háza és a Fonó Budai Zeneház ad otthont az Országos Táncháztalálkozónak, amely a népzene, a néptánc és a tárgyalkotó népművészet seregszemléje, ahol műkedvelő és hivatásos előadók, gyermek- és felnőtt-néptáncegyüttesek, zeneiskolások és hagyományőrző népművészek működnek közre a Kárpát-medencei és a moldvai magyarság, a világban bárhol máshol élő magyar közösségek, valamint a hazai nemzetiségek képviseletében. Az esemény részletei itt olvashatók.

Nyárias meleg lesz a hétvégén

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken reggel még előfordul gyenge csapadék, majd változóan felhős, napos időre van kilátás. 20–21 fok köré erősödik a nappali felmelegedés. Szombat és vasárnap napos, fátyolfelhős idő várható, csapadék nélkül. Visszatér a nyárias meleg, hiszen délutánonként 22–28 fok közé melegszik a levegő.

Ezek is április 5-én történtek 1909: Megszületett Sós (Stróbl) Károly, labdarúgó, edző, a magyar válogatott volt szövetségi kapitánya.

1912: Megszületett Örkény István, Kossuth-díjas író, gyógyszerész, a magyar groteszk próza megteremtője.

1944: Magyarországon kötelezték a zsidókat a sárga csillag viselésére.

1945: Megszületett Makray Katalin, kétszeres olimpia bajnok tornásznő, sportvezető, edző, az aerobik egyik hazai meghonosítója.

1946: Megszületett Bródy János szövegíró, zeneszerző, énekes.

1981: Megszületett Szente Vajk, Jászai Mari-díjas színész, rendező, drámaíró, műsorvezető.

2011: Meghalt Komlós Juci a Nemzet Színésze, Jászai Mari-díjas színésznő, a „Szomszédok” teleregény Lenke nénije.

Szombaton is lesz bőven program

Meg lehet nézni például a cseresznyefa-virágzást a Budai Arborétumban, ahol április 6-án, 7-én, 12-én és 13-án vezetett séták során ismerhetjük meg közelebbről az élénk rózsaszínű virágba borult fákat, a tarka tulipánokat, a kertet és annak történetét. Fontos tudnivaló, hogy a Budai Arborétumba a belépés ingyenes, a helyszíni vezetésre viszont jegyet kell váltanunk. Szombaton kezdődik a Szentendrei Tavaszi Fesztivál is. Lesz minden, ami film, színház, zene, tánc és gyermekprogram, a város szebbnél szebb helyszínein!

Vasárnaptól változik a vonatok menetrendje

Április 7-étől lesznek ugyanis érvényesek a 2023–24-es menetrend tavaszi módosításai. Ez azt jelenti, hogy több mint 40 vonalon lép életbe az ingázók számára kedvező változás. Néhány kiemelt változás:

Április 15-től a személyvonatok Székesfehérvár felé óra 20 perckor, Pusztaszabolcs felé óra 50 perckor indulnak a Déli pályaudvarról.

Kapostüskevár megállóhelyen is megáll a Fenyves expressz.

Vasárnapi napokon a Pápa, Celldömölk, Tapolca térségéből Pécsre irányuló diákforgalom utazási igényeit kiszolgáló, Győrből 13.11-kor induló Helikon InterRégió – a tanév rendjéhez igazodva – június 21-ig, valamint szeptember 2-tól közlekedik Győr és Pécs között.

Április 15-től munkanapokon és a vasárnapi közlekedés szerinti estéken gyorsabb, közvetlen kapcsolat lesz a fővárosból Dunaújvárosba, továbbá lakossági kérésre valamennyi vonat megáll Adonyban és Rácalmáson is.

A Hatvanból Somoskőújfaluba 22.16-kor indulóvonat 14 perccel később, 22.30-kor indul, csatlakozást biztosítva a Keletiből 21.30-kor induló Mátra InterRégióról.

További részletek a menetrendváltozásról itt olvashatók.

Vasárnap lesz az egészségügyi világnap

1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte működését az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Erre az eseményre emlékezünk az egészségügyi világnapon. A világszervezet célja a nemzetközi egészségügyi munka irányítása és összehangolása.

Vasárnap lesz fehérvasárnap vagy mátkáló vasárnap

A római katolikusoknál ez a nap a húsvéti ünnepkör zárónapja. A komálás vagy mátkálás napja, ami a lányok (ritkábban lányok és fiúk) közötti barátság megpecsételéséről szól. Ilyenkor komatálat küldtek egymásnak gyümölccsel, borral, hímes tojással, süteménnyel.