Exkluzív fotók az Andrássy úti Louis Vuitton üzlet kirablásáról – Galériával

Április 15-én, a hajnali órákban betörtek a budapesti Louis Vuitton üzletbe, a rendőrség az ügyben nyomozást indított. A helyszínelésről egyik olvasónk fényképeket is készített. Egyelőre nem tudni, mekkora kárt okoztak a rablók, ám a fotókon is látszik, hogy szinte teljesen kifosztották a luxustermékeket áruló boltot.

Szinte teljesen kifosztották az üzletet Fotó: Metropol

Hétfő hajnalban betörtek az Andrássy úti Louis Vuitton üzletbe. Az esetről a TikTokon is kering egy videó, a felvételen látható a betört kirakatüveg és a helyszínre érkező, gumikesztyűt viselő rendőrök is. A videó készítője szellemesen meg is jegyzi, hogy hamarosan akciósak lehetnek a Louis Vuitton termékek a Marketplace-en.

Olvasónknak sikerült az üzlet belterét is lefotóznia. A fotók alapján ránézésre elmondható, hogy a rablók nem tétlenkedtek, szinte az összes polc üresen tátong és még az egyik díszoszlopot is ledöntötték. Akár százmillió forintos kárt is szenvedhetett ezáltal a bolt, hiszen a luxusmárka egyes termékei több tízmillió forintba kerülnek.

Lapunk a rendőrségtől azt az információt kapta, hogy a bejelentés hétfőn, hajnali 3 óra körül érkezett a betörésről, a kárérték megállapítása jelenleg is folyamatban van. A Budapesti Rendőr-főkapitányság lopás gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.