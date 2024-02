„Nagyon gyanús” – Rettegnek a pécsiek: sorozatrabló garázdálkodik a városban?

Napok óta egy különös rablássorozat és egy – vagy éppenséggel több – maszkos-fegyveres fantom tartja lázban a Pécsieket. Az első rablás csütörtökön (február 22.) történt, akkor a helyi Jurisics utca egyik gyógyszertárába rontott be egy maszkot és kapucnit viselő fegyveres férfi, aki a kassza tartalmát követelte a két pultos hölgytől.

Először a patikába, majd egy dohányboltba rontott be egy férfi. Utóbbi helyen nem járt sikerrel, mert a pultos pánikgombot nyomott Fotó: Löffler Péter / BAMA

A férfi rohamát egy térfigyelő kamera is rögzítette, melyen jól látszott, hogy a rabló alaposan felkészült, mert egy zacskót is vitt magával, és ezzel markolta fel a kasszából kivett pénzt, majd meglépett. Olyannyira nyomtalanul tűnt el, hogy a mai napig keresik. Arról a Metropol is írt, hogy az eset után a patikusok egy nyílt kommentben még üzentek is a rablónak: ebben azt magyarázták el, miért nem éri meg kirámolni egy patikát.

A város azonban még fel sem ocsúdott a patika kirablásából, amikor hétfőn (február 26.) kísértetiesen hasonló eset történt egy dohányboltban. Akkor is egy maszkos-fegyveres férfi lépett be a boltba, ahol a kassza bevételét követelte. Itt viszont nem járt szerencsével a rabló, a pultos hölgy ugyanis keményen állta a sarat: nemet mondott, miközben gyorsan benyomta a pánikgombot is. A rabló ekkor megijedt, és sietősen távozott, nem várta meg a kiérkező zsarukat.

A helyiek azóta is azt találgatják: vajon a két eset összefüggésben állhat-e egymással. Gyanújukat az is táplálja, hogy a dohánybolti incidens után nem sokkal, még aznap, egy másik furcsa rablási kísérlet történt: az Aidinger úton valaki megpróbálta kitépni egy idős asszony kézben tartott táskáját.

Még azt is kinézem egy ilyen emberből, hogy befuccsolt a rablás a dohányboltban, és továbbállt máshova, kisebb zsákmányért. Nem tudom, de nagyon gyanús ez, hogy három ilyen eset kövesse egymást

– fogalmazott lapunknak egy pécsi férfi.

Lapunk felkereste az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.