Hihetetlen: rablás miatt viselt nyomkövetőt a lopás közben bokaperecet töltő betörő

Mint arról a Metropol is írt, még a sokat látott zsaruk is padlót fogtak attól az esettől, ami egy józsefvárosi társasházban történt augusztus 27-én. Az épületből ugyanis lopást jelentettek, valaki 160 ezer forint értékben lovasított meg több gépet is. Szerencsére azonban a tömbben biztonsági kamera működött, aminek a felvételét visszanézhették a rendőrök.

A férfi berúgta az ajtót, a betörő nő első dolga pedig az volt, hogy a villanyóra-szekrényen keresztül feltöltse az elektromos nyomkövetőjét Fotó: Pexels (illusztráció)

Amit viszont ott láttak, attól még a szemük is elkerekedett: ugyanis a felvételen látszott, hogy a betörők egyike egy nő, akinek lopás közben arra is volt ideje, hogy egy korábbi eset miatt viselt elektromos nyomkövetőjét feltöltse:

Nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, hogy miután társa berúgja a bejárati ajtót, egy fiatal nő őrködés közben a lakóház villanyóra-szekrényéből kezdi tölteni a lábán viselt elektronikus nyomkövető eszközt. Az ellopott gépeket végül biciklire pakolják és együtt távoznak

– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A házban garázdálkodó B. Jenifer és B. Imre azonban nem sokáig örülhetett a szajrénak, pár nappal a betörés után ugyanis a felvételek alapján azonosították és elfogták őket.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a Fővárosi Főügyészséget, akik elárulták: a nőre nem véletlenül került rá az elektromos nyomkövető, mivel jelenleg is eljárás folyik ellene:

Az ügyben gyanúsított nővel szemben rablás bűntette miatt folyik egy másik büntetőeljárás, amelyben jelenleg is – nyomkövető eszközzel biztosított bűnügyi felügyelet hatálya alatt áll

– közölte a Metropollal dr. Bagoly Bettina főügyészségi szóvivő. Korábban egy nőt támadtak meg és raboltak ki az utcán:

A nő egy férfi társával együtt, 2021 decemberében a VIII. kerületben, az utcán támadott meg és rabolt ki egy nőt, akinek a pénztárcáját, és az abban lévő 5000 Ft készpénzét vették el. Az ügyben a Budapesti VIII. Kerületi Ügyészség a nővel és társával szemben 2022 novemberében vádat emelt, a bírósági eljárás jelenleg is folyamatban van

– tette hozzá.

A páros viszont vélhetően már nem sokáig marad szabadlábon: a bizarr esetük után először gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették őket, végül indítványozták letartóztatásukat is.