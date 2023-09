Egy „jó őrszemnek” mindre is van ideje: lopás közben töltötte fel a lábperecét egy nő Józsefvárosban – Videó!

Különös esetről számoltak be a police.hu oldalán, amitől az egyenruhások is csaknem padlót fogtak! Mint írták: egy társasház tárolóhelyiségébe törtek be Budapest VIII. kerületében 2023. augusztus 27-én 0 óra után. Az elkövetők szerszámgépeket loptak el, összesen mintegy 160 ezer forint értékben. A józsefvárosi nyomozók a bűncselekmény bejelentése után visszanézték a biztonsági kamerák felvételeit. Nem hittek a szemüknek, amikor meglátták, hogy miután társa berúgja a bejárati ajtót, egy fiatal nő őrködés közben a lakóház villanyóraszekrényéből kezdi tölteni a lábán viselt elektronikus nyomkövető eszközt. Az ellopott gépeket végül biciklire pakolják és együtt távoznak.

Hozzátették: a VIII. kerületi rendőrkapitányság dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen indított nyomozást. A kamerafelvételek alapján azonosították a feltételezett elkövetőket, akiket augusztus 31-én fogtak el a betörés helyszínétől nem messze. A korábbi bűncselekmény miatt elektronikus nyomkövetőt viselő 23 éves B. Jenifert, valamint a 39 éves B. Imrét gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, és előterjesztést tettek letartóztatásuk indítványozására – írták.