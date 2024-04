Botrány a Lidl-ben, mindenki kiakadt ezen a felháborító húzáson

Önmagában az olaszországi Lidl ferrarai áruházában sem tilos a sült csirkét hátizsákban tartani, de ennek azért van egy szigorú előfeltétele: az, hogy a vásárló fizessen is a szárnyasért.

A rablás helyszíne, a ferrarai áruház / Fotó: Google Maps

Ezt az apróságot hagyta figyelmen kívül egy éhes szenegáli srác, aki előbb a pékáruk osztályán, a zsemlék és kiflik birodalmában matatott, majd a friss grillcsirke illata átcsalta a húsáruk közé. Ezt azért lehet ilyen pontosan tudni, mert a kamerákon keresztül a biztonsági őrök már az üzletbe lépésekor kiszúrták a bizonytalan, tétova mozdulatokat tevő férfit, aki, mint valamiféle szent ereklyét, megérintette még a felvágottak között lapuló szalámikat is, mielőtt egy laza mozdulattal hátizsákjába ejtette a gőzölgő csirkét.

Kevés ide két rendőr

A tolvajt egészen a kijáratig hagyták garázdálkodni az őrök, amikor pedig a pénztár kapuit kikerülve távozni akart, a bolt egyik alkalmazottja elé állt. Megkérte, hogy nyissa ki a táskáját, de erre egy orbitális jobbegyenes volt a válasz. Ezután az őr úgy érezte, nem érdemes újabb kérdésekkel előállnia.

A rendőrségnél úgy ítélték meg, ide most kevés lesz a szolgálatban lévő járőrpáros. Speciális egységüket riadoztatták, akik a helyszín közelében le is terítették a szenegálit és azon nyomban bíróság elé is állították. A bíró előtt két dolog rögtön kiderült: a támadó egy szót sem tud olaszul, így azt sem érti, hogy a piti tolvajlást megúszta volna egy ügyészi figyelmeztetéssel, de amit tett, az már rablás, így a lopott grillcsirkét le kell ülni.

Mit jelent a nem?

– No – ennyi szerepelt vallomásában, amíg a tolmács meg nem érkezett. Hogy a „nem”, mire vonatkozott, nem derült ki, valószínűleg egyszerre jelentette azt, hogy „ártatlan vagyok” és azt is, hogy „nem akartam olyan bitang nagyot ütni, de így sikerült. Máskor majd jobban figyelek.”

A bíróság most hozott ügyében jogerős ítéletet, eszerint 18 hónapot kell a ferrarai börtönben töltenie, de kedvezménnyel már jövő nyáron szabadulhat.