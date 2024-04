Nem ismert határokat: rettegésben tartotta az Aldi dolgozóit egy visszaeső bűnöző

Rács mögé került az a fiatal férfi, aki az elmúlt hónapokban sorozatosan megkeserítette az olasz rendőrök mindennapjait. A 23 éves férfi nemcsak rendszeresen lopott a szülővárosában, Bibbianóban, hanem még a CGIL ,Olaszország legnagyobb szakszervezetének székházába is betört.

De ezen kívül még a több mint százéves Crerdem bank helyi fiókját is sorozatosan kirabolta. Hogy tetteinek a hátterében mi állt, az nem derült ki a letartóztatása során, de az tény, hogy a fiatal fiú bűnlajstromát már korábban elkövetett hasonló esetek is növelték.

Rabul ejtette az Aldi

Márciusban már házi őrizetbe helyezték azt az olasz fiút, aki az Aldi szupermarketből több ezer euró értékben rendszeresen lopott élelmiszert és háztartási cikkeket. Valójában, azért került be a hírekbe, mert igazi Aldi-függővé vált: ahol járt, mindig felkerste a német családi üzletlánc áruházát és valamit lopott onnan.

Az első tetteit követően az enyhének tűnő büntetést a fiú nem vette komolyan, mert áprilisban már nem bírta tovább az otthoni létet és négyszer is megszökött a házi őrizetből. A legutolsó alkalommal, nem is ment messzire, csak a Via Barboiara, ahol az Aldi egyik üzletből lopott nyolc pár zoknit és két üveg teát, majd menekülőre fogta, miután a bolt pénztárosai megpróbálták feltartóztatni a tolvajt. A rendőrök azonnal elfogták a menekülő fiút és rablás gyanújával le is tartóztatták. Amellett, hogy a szupermarketek rémeként hírhedt fiatal a lopássorozatairól volt híres, még Reggio önkormányzata is kitiltotta őt a városból 3 évre, mivel a fővárosban is számos bűncselekményt követett el, ott is az üzletlánc sérelmére. Most Pulce város börtönében várja ítéletét. Nemcsak zoknik lopásával vádolják, hanem az igazságszolgáltatás kijátszásával is, hiszen a házi őrizetből többször is megszökött.