Micsoda történet: az SMA-s Tomika szülei tényleg értékelik az élet apró örömeit

Ellentmondásnak tűnik, pedig nem az: észrevenni és megélni az élet apró örömeit óriási boldogságot hozhat! Jó példa erre Galó Tamás Dominik, azaz az SMA-s Tomika édesanyja által megosztott friss történet.

Az SMA-s Tomika szülei tényleg képesek észrevenni, mi több, értékelni az élet apró örömeit (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Tomika mindig nagyon szeretett segíteni nekem, főzni, port törölni, bármit, amit ő is meg tud csinálni. Megpróbáltuk úgy kialakítani a kis lakásunk, hogy mindenhova odaférjen a kerekesszékével, vagy az álló kerekes verdájával. Egy dolog volt, amit nem tudtunk megoldani. A mosógép a kamrába került, az meg olyan szűk, hogy oda még én is alig férek be. Mindig mondogatta, hogy ő szeretné beindítani, de még beemelni sem tudtuk.”

– kezdi a kisfiú édesanyja, Anikó. Majd így folytatja:

„Na, most pótoltuk az elmaradást! Itt a szállásunkon a mosógép a konyhában van. Ma állás közben pedig egyfolytában ott sertepertélt a gép körül. Próbálta nyitni, csukni az ajtaját, kitalálni, melyik gomb mire való. Egyszer csak felkiáltott: «Anya, nincs valami mosni való? Úgy szeretnék egyszer én is mosni.» Ma nem volt tervben, de ha egy ilyen kis dolog boldoggá teszi, hát találtunk mosnivalót. Annyira édes volt, ahogy próbált úgy odagurulni, helyezkedni, hogy mindent ő tudjon csinálni. Milyen mindennapi dolog, ami nekünk egy mozdulat, neki pedig ekkora örömet szerez, hogy végre ő is képes rá. Jelentem, innentől kezdve a mosás terhe lekerült rólam, mert a fiatalúr átvállalta, mostantól ő a mosás felelős. Az élet apró örömei.”

– zárta a rengeteg embert mosolyra késztető sorait az édesanya, aki több képet is mellékelt az immár a mosógépet is kezelő kisfiáról.

A Facebook-oldalukon közzétett bejegyzéshez rengeteg hozzászólás érkezett, ezekből válogattunk.

„Nagyon ügyeske. Gratulálok az akaraterejéhez és a ti kitartásotokhoz!”

– írta valaki.

„Képzeld, ha még szárító gép is lenne mellette! (...)”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

„Édes kis cukorfalat! Annyi akarni vágyás van egy ilyen kis törékeny emberkében. Minden sikerülni fog neki az életben!”

– lelkendezett egy újabb kommentelő.

„Szuper. hogy ilyen hasznos dologgal tudsz anyáéknak segíteni!”

– üzent valaki egyenesen Tomikának.

„Imádni való segítség! Tényleg az élet apró öröme, milyen sikerélmény neki ez a tevékenység. Szuper, hogy végre ő is kipróbálhatta a mosógép indítást!”

– olvasható egy újabb kommentben.