„Bármit tartogat nekünk még az élet, remélem, ő mindig ilyen marad!” – az SMA-s Tomika anyukája megindító sorokat írt

„Most, hogy már csak várunk a beadásra, minden vizsgálat készen van és rendben van, sokat gondolkodok az idáig vezető úton. Honnan is indultunk, milyen esélyekkel.” – kezdte friss Facebook-bejegyzésében Anikó, az SMA-s Tomika, azaz Galó Tamás Dominik édesanyja, aki sorai mellé két képet is csatolt.

Galó Tamás Dominik és szülei nem ismernek lehetetlent (Fotó: Bánkúti Sándor)

„Az első kép 2018 márciusában készült Belgiumban. Akkor mentünk ki azzal a tudattal Liege-be, hogy gyógyszert már nem tudnak adni Tomikának, mert bezárult a gyógyszerkipróbálási program, de látni szeretnék, annyira erős volt. Akkor kezdődött életünk nagy kalandja közösen, Veletek, amikor a professzor pár perc vizsgálat után bejelentette, hogy sikerült még gyógyszert kérnie, és bent vagyunk a programban. Életünk hatalmas fordulópontja volt”

– idézi fel az édesanya. Majd így folytatja:

„A második kép pedig most, 6 évvel később készült, amikor ismét külföldön, leküzdve a sok-sok akadályt, szintén arra várunk, hogy megkapjon egy kezelést, ami megváltoztatja az életünket.”

A két fotó között azonban nem csak az idő múlt.

„Közben szinte felnőtt Tomika, a babából egy okos, cserfes, huncut kisfiú lett, tele pozitivitással, szeretettel. Bármit tartogat nekünk még az élet, remélem, ő mindig ilyen marad. Minden akadályt megoldandó problémának fog fel, a szeme pedig csillog, ha mosolyog. Mint ma is a gyógytornán, amikor azt mondta: »Anya, ez a fejemelés még nem megy, de nem baj, nem sikerülhet minden elsőre, még sokat kell gyakorolnom…« És tudom, hogy addig fogja gyakorolni, amíg sikerül neki.

Annyira szeretem! Reméljük, most már nem kell sokáig várni rá, hogy a gyógyszer végre besegítsen ebbe a lelkes gyakorlásba. Köszönjük, hogy velünk vagytok!”

– zárta gondolatait a férjével, Tamással és az SMA-beteg kisfiukkal, Tomikával a már eddig is hatalmas fizikai és lelki utat megtett édesanya, Anikó.