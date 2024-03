„Drukkoljatok” – kérte követőiket az SMA-s Tomika édesanyja

Elképesztő és példaértékű, ahogy az SMA-s Tomika édesanyja a nehézségek közepette is képes megtalálni a szépet, a jót, az örömtelit. Anikó és férje, Tamás egy dologra vágyik: gyógyuljon meg a család kicsi kincse, Galó Tamás Dominik. Emberfeletti küzdelmük ugyan még nem ért véget, és minden egyes mérföldkő megtétele komoly áldozatot kívánt, a család nem adja fel!

Embert próbáló Galó Tamás Dominik és szülei számára, hogy újabb és újabb akadályt kell leküzdeniük a gyógyulásért (Fotó: Bánkúti Sándor / Bors)

A világ legdrágább gyógyszerére elképesztő közösségi összefogás révén gyűlt össze a pénz, a bank és a légitársaság is segítő kezet nyújtott, hogy a kitűzött cél, SMA-s Tomika gyógyulása megvalósulhasson, melyhez egy kedvezményes árú dubaji kezelés adja meg a reményt. Ám a kisfiú előbb idehaza, majd kint is megbetegedett – tüdőgyulladást kapott, ami egyre csak tolta a Zolgensma gyógykezelés megkezdésének idejét. Csütörtökön egy fontos vizsgálat vár Tomikára, ehhez kér drukkolást az édesanya, aki friss beszámolóval érkezett a Facebook-oldalukon, megírva, hogy szerdán újra orvosnál jártak, a kezelés előtti felmérés részeként.

„Megnézték a köhögtető gépe beállításait, és nagyon megdicsérték Tomikát, hogy nagyon ügyesen és rendszeresen használja. Meghallgatta a tüdejét is a pulmonológusunk, még egy apró-pici zörejt hall, de nagyon -nagyon szépen gyógyul a tüdőgyulladás után. Annyira örülünk.”

– írja Anikó, aki azt is elárulta, hogy a szerdára tervezett nyelés vizsgálatot áttették csütörtökre, így a hirtelen jött szabadnapra kirándulást terveztek

„A tömegközlekedést és a taxit tiltólistára tettük a bacik miatt, így maradt a séta. Tomika kívánsága volt, hogy menjünk le a partra, nagyon szereti nézni a vízen a hajókat és kagylót gyűjteni. Ki is néztük, hogy kb. 45 perc sétával el is érjük a legközelebbi tengerpartot, ez még bőven belefért távolságra. Csak az volt a baj, hogy ezt a partszakaszt lezárták, nem lehetett a vízhez menni. Ha már ott voltunk, nem szerettünk volna kagylók nélkül visszatérni, így azt találtuk ki, hogy sétálunk a parttal párhuzamosan, amíg nem találunk egy nyitott szakaszt. Gondoltuk mi, nem lehet az olyan messze. Olyan jól sikerült a túránk, hogy 5 és fél órát sétáltunk összesen. De megérte, Tomika öröme határtalan volt, a látvány pedig csodaszép és kagylókat is találtunk. Drukkoljatok (...), reméljük, minden rendben lesz!”

– zárta szavait az édesanya.