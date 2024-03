Megdöbbentő bejelentést tett a NASA: még maguk is alig hiszik el, amit találtak

Nos, ha az utóbbira még várnunk is kell, egy lépéssel azonban mindenképp közelebb kerültek ahhoz, hogy a bővítsék Naprendszerrel kapcsolatos ismereteinket, valamint hogy megértsék a bolygórendszerünket és a galaxisban lévő többi bolygót. Bejelentették ugyanis, hogy óriási mennyiségű port észlelt a New Horizons nevű űrszonda a Naprendszer peremén található Kuiper-övnél.

Fotó: Shutterstock

Ez pedig igencsak váratlan felfedezésnek számít, hiszen ebben a régióban nem számítottak törmelékre, vagyis az öv messzebbre nyúlhat a Naptól, mint azt eddig bármikor gondolták.

A New Horizons messze a Neptunuszon és a Plútón túl végzi jelenleg az első közvetlen méréseket a bolygóközi porról, így minden megfigyelés új felfedezésekhez vezet. Az elképzelés, hogy egy kiterjedtebb Kuiper-övet észleltünk – olyan objektumok vadonatúj populációját, amelyek egymással ütköznek, és még több port termelnek –, újabb támpontot kínál a legtávolabbi naprendszerbeli régiók rejtélyeinek megoldásához

– idézi az Origo Alex Doner fizikus a Coloradói Boulder Egyetem munkatársát.

Még rengeteg a megválaszolatlan kérdés a sötétség birodalmáról

A nasa.gov alapján a lap azt írja, hogy a Kuiper-öv egyik fő jellegzetessége, hogy nagy sűrűségben vannak itt jelen a jeges, sziklás objektumok. Ez főleg a Naptól való hatalmas távolságra vezethető vissza. Ezenkívül rengeteg törpebolygó is található itt, illetve olyan égitestek, amelyek túl apróak ahhoz, hogy ilyen messzeségből a sötétben megtalálhassuk őket. A rengeteg por azonban arra utal, hogy intenzív folyamatok játszódnak le a Naprendszer e távoli pontján.

A Kuiper-övről már korábban is sejtették, hogy borzasztóan hatalmas. A Neptunusz pályájánál kezdődik, mintegy 30 csillagászati egységre (CSE) a Naptól, de hogy pontosan meddig tart, nem tudni. Mindenesetre a belső fő régióról régebben úgy gondolták, hogy nagyjából 50 CSE-re lehet a vége.

Egy csillagászati egység (CSE) a Nap-Föld távolságnak felel meg, ami nagyjából 149,6 millió kilométer.

A New Horizons észlelése teljesen váratlan volt

A New Horizons űrszondát eredetileg a külső Naprendszer feltérképezése céljából indította útnak a NASA. A Naptól 39 CSE-re található Plútót 2015-ben érte el, és elsőként készített fotót az égitestről. 2019 januárjában elrepült egy különös, Arrokoth nevű objektum mellett, amely átlagosan 44,6 CSE távolságban kering a Nap körül.

Azóta a 45-55 CSE-re lévő New Horizons folyamatosan gyűjtötte az adatokat, és sugározta haza a Földre.

Meglepetésre műszere sokkal több port észlelt, mint amennyire a tudósok számítottak ebben a távolságban.

De mit is jelenthet pontosan a mostani a felfedezés?

Az elképzeltnél nagyobb porsűrűség két dolgot jelenthet:

vagy extra por keletkezik valahol,

vagy a Nap sugárzása poranyagot tol a Naprendszer külső része felé.

A többletpor legvalószínűbb forrásai az egymással ütköző nagyobb objektumok.

A gyakori ütközésekből pedig arra lehet következtetni, hogy a nagy méretű, jeges égitestek száma magasabb ebben a térségben, mint amire a kutatók számítottak.

Az újabb távcsöves megfigyelések arra utalnak, hogy a Kuiper-öv belső fő régiója akár 80 csillagászati egységre is terjedhet, vagyis sokkal nagyobb lehet a vártnál. A New Horizons jelen pillanatban több mint 58 CSE-re jár a Naptól. Már a második meghosszabbított küldetésénél tart, a kezdeti várakozásokon túl is működik, és még mindig adatokat küld a Földre. Ha a NASA-nak szerencséje van, az űreszköz akár 120 CSE távolságig is eljuthat, ami már a Naprendszer legkülső tartománya - írják.