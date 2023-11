Nézz az égre! - Ilyen fényes csodát már régen láthattál

Elő a távcsövekkel, mert lenyűgöző égi jelenségben lesz részünk november elején, a Jupiter ugyanis ekkor jár legközelebb a Naphoz és a Földdel szemben áll. Ekkor éri el fényességének csúcsát is.

A bolygókirály a napközelségét november 1-jén és 2-án éjjel éri el, ekkor "csupán" 744 millió kilométerre jár a Naptól. A rákövetkező éjjelen 3-án pedig szembenállásban lesz, a Földről nézve ekkor éri a legtöbb fény, amit visszaver, így ez a legnagyobb fényességének ideje, de már ma éjszaka is fantasztikus látványt nyújt majd, akár szabad szemmel nézve is. A szembenálláskor 595 millió kilométerre lesz tőlünk az óriásbolygó. Napnyugtakor kel és napkeltekor nyugszik, egész éjjel fényesen ragyog majd felettünk.

A fényessége -2,91 magnitúdón tetőzik, egyedül a Vénusz ragyog nála is fényesebben (illetve persze időnként a Nemzetközi Űrállomás is). Ha fotózni szeretnénk, érdemes figyelembe venni, hogy a négy Galilei-hold is jól látszik 2-án az esti órákban, megfelelő teleobjektíven át, és persze távcsővel érdekes csak igazán. Mivel magasan jár égi útján, ezért kimondottan jó ötlet késő éjjel távcsővel megkeresni és megfigyelni az égi varázst.

