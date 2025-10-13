Az állatorvos figyelmeztet: Borzasztó hibát követnek el a kutyatartók, ha ezt hagyják a kedvenceiknek

Egy angol állatorvos fontos figyelmeztetést közölt a kutyatartókkal, mert szerinte sokan hatalmas hibát követnek el. Komoly egészségügy kockázatot jelenthet egy olyan szokás, amelyet majdnem minden kutya megtesz a gazdája közelében.

Nem ajánlja az állatorvos, hogy a kutya megnyalja az arcunkat. Fotó: Pexels

Az állatorvos figyelmeztette a gazdikat: nem engedhetik tovább, hogy a kutya megnyalja az arcukat, mert egy extrém veszélyes baktériummal kerülhetnek így érintkezésbe. Miközben rengeteg kutyatartó azt gondolja, hogy semmiség, ha a kedvence megpuszilja őt, ezzel mégis nagy veszélybe sodorhatják magukat.

Vérmérgezést is kaphatunk a kutya nyálától

Dr. Alex Crow, aki főorvos egy angol állatklinikán, és tartalomgyártó megosztotta a felelőtlen arcnyalás veszélyeit.

"Ne hagyd, hogy a kutyád megnyalja az arcodat. Tele van a szájuk baktériumokkal, parazitákkal, gombákkal, amelyek közül pár igazán megbetegíthet" - mondta el.

"A kutyák azzal töltik az idejüket, hogy ürüléket szaglásznak, szemétben turkálnak, és más kutyák fenekét nyalogatják. Ez nem csak undorító, hanem veszélyes is. Campylobactert, szalmonellát, e. coli-t hordoznak, amelyek hányást, hasmenést gyomor-bél hurutot okoznak az embernek" - sorolta a kockázatokat.

"Az övsömör vagy a ragályos gombás fertőzés veszélye is fennáll, aztán ott van a Capnocytophaga canimorsus, amely súlyos vérmérgezést képes okozni. Ráadásul ha fogászati betegsége van a kutyádnak, akkor a nyáluk már alapból is tele van baktériumokkal. A gyerekek, idősebbek, és bárki, akinek gyengébb az immunrendszere, komoly kockázatnak vannak kitéve" - borzolta a kedélyeket Dr. Crow.

Érthető, hogy szereted a kutyádat, de maradjanak a puszik nyak alatt!

- tette hozzá együttérzően.

Hozzátette: egyébként alacsony a kockázata annak, hogy a kutyák nyálától kapjunk el betegségeket. "Habár, ha van egy nyílt sebed, vagy gyenge az immunrendszered, esetleg rendszeresen gyógyszert szedsz, vagy allergiás vagy az állatok nyálára, akkor magasabb lehet annak a kockázata, hogy megfertőződsz, vagy allergiás reakciót kapsz."

Az útmutató ezt írja: "Amennyiben megnyalt a háziállatod, és nem érzed jól magad, mosd meg magad meleg vízzel és antibakteriális szappannal. Ha allergiás vagy a kutyákra, moss le magadról minden szőrt és nyált. Ahhoz, hogy elvegyük a kutyák kedvét a nyalogatástól, alkalmazhatunk betanítási módszereket. Érdemes jeleket adni neki, hogy mikor hagyja abba, vagy más célpontokat a kutya elé tenni, például a kezünket."

A kutya számos okból nyalja meg gazdája arcát: lehet rajongásból, figyelemhiány miatt, vagy stresszlevezetés gyanánt. Ha közben nevetsz, vagy kuncogsz, az viszont bátorítja a kutyát, hogy folytassa a viselkedését - írja a Mirror.

A kutyusok azoknak a gazdiknak az arcát nyalogatják gyakrabban, akik figyelemmel reagálnak erre. Ez a reakció azt tanítja a kutyáknak, hogy a nyalogatásból valami pozitív és szeretetteljes dolog következik

- magyarázza az állatorvos.