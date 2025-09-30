Elképesztő felfedezés: Itt a macska-bor, cicabarát bódítás jön a boltok polcaira

Egy nehéz nap után sokan szeretnek egy pohár borral lazítani – és most már a házikedvencek is csatlakozhatnak ehhez az élményhez. Új-Zélandon ugyanis megjelent egy állatbarát borsorozat, amely macskáknak és kutyáknak készült.

Macska és bor? Többé nem akadály!

Fotó: pixabay

Macska és kutya is célközönség lehet

A Muttley’s Estate nevű új-zélandi vállalat olyan különleges borokat készít, amelyekben az alkohol helyett macskamenta található. A termékek fantázianevei között szerepel például a Chapawgne, a Purrno Noir és a Sauvignon Bark. A gyógynövény nemcsak a cicákra, hanem a kutyákra is nyugtató hatással lehet.

A gyártó szerint a macskamentabor nem pusztán játékos újdonság, hanem egészségügyi előnyökkel is járhat. A macskáknál segíthet a stressz csökkentésében, a hangulat javításában, az étvágy serkentésében és akár természetes rovarriasztóként is működhet. Kutyáknál mélyebb relaxációt, emésztést segítő hatást és nyugodtabb közérzetet ígér.

A palackok ára 12,99 új-zélandi dollár (kb. 3300 forint) 150 ml-es kiszerelésért, amely körülbelül három adagnyi italnak felel meg. Összesen hétféle változat közül választhatnak a gazdik, köztük olyan fantázianevekkel, mint a Pawt, Cabarknet, Prosecatt és Meowsè.

A vásárlók közül többen dicsérik a különleges terméket. Egyikük például arról számolt be, hogy kutyája a Sauvignon Bark hatására sokkal nyugodtabb lett viharos időben. Mások viccesen úgy fogalmaztak:

Ki mondta, hogy a bor csak az embereknek való? Ajánlott minden előkelő szőrös babának!

A Muttley’s Estate saját termesztésű macskamentából készíti különleges italait, amelyek a gyártó szerint igazi élményt nyújtanak a háziállatoknak. Így mostantól akár közös borozással is lazíthat gazdi és kedvenc, írja a Daily Mail.