„Nyugtatót kellett szedjek” – máig siratják szomszédai a Hős utca meggyilkolt angyalát

Mindössze néhányan élnek már csak a kőbányai, egykor rettegett környéken, ami régen drogosoktól, tolvajoktól és sajnos gyilkosságoktól volt hangos. A lakótömböt felszámolják, a legtöbb ott élő cserelakást kapott és elköltözött. Akik még ott vannak, hamarosan új helyen eresztenek gyökereket. Azonban hiába fogják ledózerolni az épületmonstrumot és húzzák fel a TEK műveleti központját a helyén, az utolsó lakók közül Katalinnak és Sanyi bácsinak nemcsak a holmijaikat kell magukkal cipelniük, hanem szörnyű emlékeket is.

Gyöngyi nénit másfél éve, 2022. őszén ölték meg a lakásában / Fotó: Metropol

„Háromszor szíven szúrták”

Az asszonyt a Hős utcában „Angyalkának” becézték, igazi jótevő volt – és sajnos ez okozta a halálát is. A 67 éves Gyöngyi nénit azok ölték meg a saját lakásában 2022. őszén, akiknek előtte kölcsönadott. Gyöngyi néni a temetésére tett félre pénzt, erre fájt a foga a gyilkos párnak. S. Ferenc és M. Renáta mindössze 490 ezer forintért szó szerint kivégezte őt. Az ágyában ölték meg. „Háromszor szíven szúrták, és a fejét is szétverték” – idézte fel Katalin zokogva, Gyöngyi néni szemközti szomszédja az akkor történteket. Majd azt is elmondta: az asszonyra rágyújtották az otthonát a gyilkosai, hogy eltüntessék a nyomokat, majd kulcsra zárták az ajtót és távoztak. A postás kopogott be hozzá később, így derült ki a tragédia.

Másnap reggel levelet vitt neki, látta, hogy füst jött ki az ajtó alól és az ablakon. Szénné égett, nem lehetett már rajta segíteni. Ez már beteges, amit vele műveltek

– folytatta Katalin.

Katalin máig nem tudta igazán feldolgozni, hogy szemközti szomszédját hidegvérrel megölték / Fotó: Metropol

„Nyugtatót kellett szedjek”

Katalin a 130-as lakással szemben lakik, ahol Gyöngyi néni meghalt. A tragédia örökké beleégett az emlékezetébe, épp ezért örül neki, hogy 14 év után végre hamarosan elmehet innen Erzsébetvárosba. „Számomra ez borzasztó volt. Én többet láttam őt, mint az anyámat. Nem is tudom, hány hétig úgy jártam be dolgozni, hogy nekem nyugtatót kellett a halála miatt szedjek” – vallotta be a nő.

Sokáig nem is tudta elfogadni, hogy nincs többé.

Emlékszek rá, hogy álltam ott az ajtó előtt a halála után, és akkor mondta a párom: gyere be, mert azt mondja, nem fog kijönni. Ezt nem érdemelte meg szegény!

– zokogott tovább Katalin.

Gyöngyi néni is el akart költözni

Sanyi bácsi szerint volt, aki hallott zajokat a szomszédok közül aznap, amikor Angyalkát megölték. Sajnálja, hogy a sok cirkusz és balhé miatt már senki nem avatkozott közbe. „Ha akkor bekopog valaki, hogy mi a baj, akkor lehet, hogy a Gyöngyi nénit még meg lehetett volna menteni!” – vélekedett az idős férfi.

Ez volt az utolsó gyilkosság a Hős utcában, ami beszennyezte a gettó falait. A tetteseket szinte rögtön elfogták, ám hiába telt el másfél év Gyöngyi halála óta, a 130-as lakásban még mindig ott vannak a tragédia nyomai, amit nap mint nap látnia kell Katalinnak. Odabent szénné égett falak, az asszony ágyának kormos helye, letépett rendőrségi szalag és az asszony imádott macskájának a tálkája – ennyi maradt hátra a lakásban.

Azt is megtudtuk: Gyöngyi néni gyűlölt a nyomornegyedben élni, alig várta, hogy végre elköltözhessen. Hetek választhatták el, hogy az önkormányzattól kapott cserelakásba költözzön, de sajnos sosem hagyhatta el a Hős utcát. Katalin és Sándor megtehetik. Ők a holmijaikon kívül csak egy dolgot visznek magukkal – Gyöngyi néni emlékét, ami nekik örök marad. Már csak ezt tudják megtenni érte.

Az ember itt tényleg úgy élte le az életét, hogy a szemének-fülének mindig élesnek kellett lennie. Megvoltak a balhék, a cirkuszok. Azt hiszem, hogy felsóhajtok. Jó, hogy vége van. Nyugodtabban szeretném eltölteni az életem többi részét. Gyöngyi is ezt akarná

– vélekedett Katalin.

Sanyi bácsi szerint lehet, meg tudták volna menteni a szomszédok Gyöngyi nénit, ha időben közbelépnek / Fotó: Metropol

Sanyi bácsi és felesége Gyöngyi néni macskáját magukkal viszik az új otthonukba, Albertirsára. „Amikor még élt Gyöngyike, és átjött hozzánk beszélgetni, a macska is mindig jött vele. Amióta meghalt, mi etetjük-itatjuk, és már úgy hozzánk nőtt, hogy jön velünk!” – zárta szavait az idős férfi.