Halálfélelemben éli mindennapjait Ágnes, az utcára sem mer kilépni Budafokon

Az utóbbi egy-másfél évben Budapest szerte elszaporodtak a kutyamérgezések. Szinte nincs olyan nap, hogy valaki ne jelezné a neten, hogy patkánymérget szórtak ki, esetleg virslibe rejtett szöggel próbálnák kutyákkal végezni. Az ebgyűlölők egyre brutálisabb eszközökhöz nyúlnak. Ezt bizonyítja M. Ágnes története is, akinek többek között trágár üzenetet hagyott valaki a postaládáján, melyben halálosan megfenyegette őt és négylábú társát.

Smiley nevű kutyája miatt fenyegettek meg egy nőt Budapesten / Fotó: Pexels (illusztráció)

„Ne feledd, figyellek”

M. Ágnes február utolsó hetében, február 26-án hajnalban a szokásos útvonalán indult volna el a lakásától, hogy megsétáltassa Smiley nevű kutyáját. A lépcsőházban lefelé tartott, amikor a postaládájára ragasztva riasztó üzenetet talált.

„Te sz@rházi kutyatulajdonos! Hetek óta figyellek, tudom hogy nem szeded össze a sz@rt a kutyád után. Tudom, hogy merre szoktál sétálni, és amint látod azt is tudom, hol laksz. 48 órát adok neked, hogy pótold a mulasztásaid, és össze szedd a kutyád összes sz@rát, amit a sétaútvonalaidon hagytál! Ha ez nem történik meg, annak súlyos következményei lesznek – sőt, az is lehet, hogy én fogom megetetni a kutyát! Ne feledd, figyellek… 48 óra.” - fogalmazott fenyegetően a rejtélyes alak.

Ágnest és kutyáját halálosan megfenyegették, ezt a levelet találta Ágnes a postaládáján / Fotó: Metropol/Olvasói fotó

Ágnes elsőre alig hitt a szemének a levél láttán.

Borzalmasan megijesztett, amikor reggel 6 órakor megtaláltam a postaládában. Nem hittem el, hogy ilyen létezik!

- fakadt ki Ágnes lapunknak.

A nő szerint alaptalanok a fenyegető vádjai. „Smiley sosem ártott senkinek. Majdnem mindenre allergiás, ezért egy ultrahypoallergén tápot eszik, amiért a kutyám naponta kétszer kakil nagyon keveset. A piszkát mindig felszedem és kidobom, sosem hagyom a földön. Nem is célom” – fejtette ki Ágnes a Metropolnak.

„Rettegek”

A nő a fenyegető levél miatt még aznap este riadót fújt a Kampány az állatkínzók ellen nevű Facebook-csoportban, másnap pedig a kerületi rendőrségen is feljelentést tett. Ágnes szerinte egy állatkínzó bűnbanda állhat a dolog hátterében.

„Kapott-e más is ilyen fenyegető levelet? Illetve, lehet-e bármit tenni, azon kívül, hogy nagyon-nagyon figyelek a kutyára? Mivel Smiley benti kutya, ezért esélye nem volt megmérgezni, de lehetséges, hogy ugyanazt az embert keressük, aki végig mérgezi lassan a kerületet” – fogalmazott posztjában Ágnes.

A nő a fenyegetés óta minden léptére figyel, ha a kutyájával elindul sétálni.

Rettegek és nem merek este kimenni a kutyámmal egyedül az utcára ugyanazon az útvonalon, mint eddig. Tartok tőle, hogy nem állnak le. Megtettem a feljelentést, de egy óvatlan pillanat, és már úgysem lehet visszacsinálni, ha a kutyám megeszik valamit a földről

- mondta kétségbeesve Ágnes.

A bejegyzése óta összefogtak az ebmérgezők ellen a kutyások, szeretnék végre leleplezni a tettest vagy tetteseket.

„Tudomásom szerint van egy másik megfenyegetett család, és beszélgetésünk során kiderült, hogy közös séta útvonalunk van, a Bérkocsi utca. A gazdi elmondása szerint múlt héten pont azon az utcán követték is. Ők is megkapták ugyanezt a fenyegető levelet, és másnap egy zacskó kutyaürüléket is kaptak a postaládájukba. Pár utcával lejjebb pár hete két szomszédos udvarba dobtak be mérgezett virslit. Valószínűleg ezek az esetek összefüggnek” – vélekedett a 32 éves nő, aki reméli, mihamarabb kiderül, hogy ki vagy kik állnak a fenyegetések és a kutyagyilkosságok mögött.

A fenyegető levelek és Ágnes feljelentése miatt kerestük a XXII. Kerületi Rendőrkapitányságot. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.