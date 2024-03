Ez a magyar teniszezőnő világelső lett a mai napon: szó szerint hátba is szúrták érte

33 éve világelső lett, két évvel később hátba szúrták

Szeles Mónika vagy nemzetközileg is ismert nevén Monica Seles a legsikeresebb magyar teniszező: kilenc Grand Slam-győzelmet aratott, 1990-ben a francia Roland Garros legfiatalabb győztese lett. Négyszer nyerte meg az Australian Opent (1991, 1992, 1993, 1996), háromszor a Roland Garrost (1990, 1991, 1992) és kétszer a US Opent (1991, 1992). Szerzett olimpiai bronzérmet (a 2000-es olimpián csak Venus Williamstől szenvedett csak vereséget), háromszor volt világbajnok, háromszoros Fed-kupa-győztes és nyert Hopman-kupát is. A magyar származású, jugoszláviai, majd amerikai teniszezőnő, aki 2007 tavaszán a magyar állampolgárságot is felvette. 33 éve, 1991. március 11-én taszította le trónjáról Steffi Grafot. 1990–1992 között Ő volt a világ egyik legjobb női játékosa, majd 1993-ban abba kellett hagynia a sportot, miután április 30-án egy Steffi Graf-rajongó a teniszpályán hátba szúrta. Az ellene elkövetett merénylet után két évvel 1995–1996-ban újra visszaküzdötte magát az élre. Az 1991. március és 1996. november közötti időszakban öt alkalommal került a világranglista élére, amelyen összesen 178 héten keresztül állt. Leghosszabb ideig az 1991. szeptember 9–1993. június 6-ig terjedő 91 héten át. Pályafutása során 53 egyéni és 6 páros WTA-tornagyőzelmet szerzett. 2009-ben a teniszhírességek csarnokának tagjai közé választották-írja a Wikipédia.

Szeles Mónika teniszező. Fotó: Phil Anthony

Ő fedezte fel a penicillint

Sir Alexander Fleming skót származású orvos és bakteriológus volt az, aki a penicillint felfedezte. 1945-ben orvostudományi Nobel-díjat kapott Chainnel és Floreyval megosztva a penicillin feltalálásáért, valamint annak felfedezéséért, hogy az számos fertőző betegség hatásos gyógyszere. Fleming 69 évvel ezelőtt, március 11-én hunyt el.

13 éve történt a Fukusimai atomkatasztrófa

2011. március 11-én 10.000 ember halt meg Japánban, Fukusimában egy atomerőmű-balesetben. A Fukusima Daiicsi (Fukusima I) atomerőműben a helyi idő szerint 14 óra 46 perckor kezdődő földrengést követő szökőár tett kárt. Az ezt követő napokban a helyzet tovább romlott, az atomerőmű hűtése megszűnt, ami további sérülésekhez vezetett. A nagy mennyiségben kijutott radioaktív anyagok több tíz kilométeres távolságig beszennyezték a környezetet. A Nemzetközi Nukleáris Eseményskála (INES) szerinti legsúlyosabb, 7-es fokozatba (nagyon súlyos baleset) sorolták be.

Tavaly ezen a napon porvihar okozott hatalmas tömegbaleset az M1-esen

2023. március 11-én tömegbaleset történt az M1-es autópályán 14 óra 25 perc körül, Herceghalom térségében, Pest vármegye és Fejér vármegye határán, a Bécs felé vezető oldalon. Az egymásnak ellentmondó híradások szerint 40-43 gépjármű volt érintett a balesetben, köztük öt vagy hat kamion. Közülük 19 jármű teljesen kiégett. A roncsok között a műszaki mentés során egy halálos áldozatot találtak, egy apukát. A tömegbaleset oka feltehetőn egy porvihar volt. Érdekesség, hogy a közelben történt Magyarország legnagyobb vasúti szerencsétlensége 1916-ban.

Ma három helyen is lehet vért adni Budapesten. Fotó: Für Henrik

Ma három helyen is lehet vért adni Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

és 12:00-18:00 óra között az Újpesti Ifjúsági Házban (1042. Budapest, István út 17-19.).

Esős, felhős idő lesz hétfőn

A koponyeg.hu előrejelzése szerint hétfőn az erősen felhős, vagy borult égből több helyen alakul ki eső, záporeső az ország több területén. A déli szél közben erős marad. Maximum 10-15 fok valószínű délután.

Ideiglenes forgalomkorlátozás lesz több kerületben

A gazdatüntetés miatt március 8. és március 11. között korlátozzák a forgalmat az V. és X. kerületben is. A Budapesti Rendőr-főkapitányság emiatt arról értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén. Tilos lesz megállni március 9-én 22 órától március 11-én 16 óráig az V. kerületi id. Antall József rakparton a Steindl Imre utca és a Vigyázó Ferenc utca között.

Delegáció miatt pedig ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 8. és 12. között, valamint március 11-én Budapest V., VI. és XIII. kerületében. A rendőrség tájékoztatása szerint tilos lesz megállni március 8-án 6 órától március 12-én 13 óráig a VI. kerületben a Lázár utca 11–13. szám előtt 30 méter hosszan, március 11-én 8 órától 13 óráig pedig az V. kerületben az Akadémia utca páratlan oldalán a Zoltán utca és a Garibaldi utca között.

Érdemes ellátogatni az Urániába

Szeretettel várják az érdeklődőket március 11-én 13 órakor a Színháztörténet és dokumentumai című sorozat következő részére az Uránia Nemzeti Filmszínházba. A sorozat programja a következő: 1.rész: Krecsányi Ignác Budán és Temesváron, Gajdó Tamás színháztörténész előadása,, közreműködik: Hirtling István színművész. 2.rész: Kötetbemutató, Metszéspontok - Fejezetek a temesvári színház történetéből. A könyvet bemutatják: Balázs Attila, a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház igazgatója és a kötet szerzői: Gajdó Tamás, Huber Beáta, Kedves Emőke, Kovács Emőke, Orbán Enikő, Tölli Szofia, valamint Szabó Attila, a kötet szerkesztője. A belépés ingyenes. További részletek itt olvashatók.

Mi történt még március 11-én?