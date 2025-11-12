RETRO RÁDIÓ

Pisilni kell, de nincs rá mód? Így csillapítsd a vizelési ingert!

Hihetetlen, de működik! Így csillapítsd a vizelési ingert pillanatok alatt!

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.11.12. 17:00
vizelési inger pisi megoldás Danny Blue

Ki hinné, hogy a vizelési inger csillapítására is létezik egy meglepő módszere Danny Blue-nak? Pedig így van! A magyar mentalista meg is osztotta a titkot a közösségi oldalán! Elárulta: így csillapítsd a vizelési ingert!

Így csillapítsd a vizelési ingert, megdöbbentő, megdöbben, csodálkozás, csodálkozik,
Danny Blue megmutatta: így csillapítsd a vizelési ingert! (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

Hihetetlen módszer segít a bajban: így csillapítsd a vizelési ingert pillanatok alatt!

„Ez egy régi színházi trükk, amivel gyorsan le tudod csillapítani a feszültséget. Amikor érzed, hogy kezdesz ideges lenni, legyen az egy vizsga, egy szereplés vagy egy fontos tárgyalás, csak tedd ezt: vakard vagy dörzsöld meg a lábszáradat 10-20 másodpercig. Furcsán hangzik, de ez a kis mozdulat valamiért csillapítja az idegességet. Mindez akkor is működhet, ha épp nagyon ellene mosdóba menned, de nincs rá lehetőséged”

– szól Danny Blue tanácsa.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu