Pisilni kell, de nincs rá mód? Így csillapítsd a vizelési ingert!

Ki hinné, hogy a vizelési inger csillapítására is létezik egy meglepő módszere Danny Blue-nak? Pedig így van! A magyar mentalista meg is osztotta a titkot a közösségi oldalán! Elárulta: így csillapítsd a vizelési ingert!

Danny Blue megmutatta: így csillapítsd a vizelési ingert! (Fotó: unsplash.com – Képünk illusztráció)

„Ez egy régi színházi trükk, amivel gyorsan le tudod csillapítani a feszültséget. Amikor érzed, hogy kezdesz ideges lenni, legyen az egy vizsga, egy szereplés vagy egy fontos tárgyalás, csak tedd ezt: vakard vagy dörzsöld meg a lábszáradat 10-20 másodpercig. Furcsán hangzik, de ez a kis mozdulat valamiért csillapítja az idegességet. Mindez akkor is működhet, ha épp nagyon ellene mosdóba menned, de nincs rá lehetőséged”

– szól Danny Blue tanácsa.